Gmail: Google nervt User mehrfach, «Erweitertes Safe Browsing» zu aktivieren

Mal vom Nerven abgesehen, hat «Erweitertes Safe Browsing» einen unschönen Nebeneffekt. Wenn Nutzerinnen bei Chrome angemeldet sind, werden die mit Safe Browsing verbundenen Daten vorübergehend mit ihrem Google-Konto verknüpft. Das möchten aber nicht alle Nutzer.

«Erweitertes Safe Browsing» wurde 2007 als Upgrade der Standardfunktionen von Google Safe Browsing veröffentlicht. Nutzerinnen und Nutzer werden dadurch gewarnt, wenn sie bekannte Phising- und Malware-Webseiten besuchen.

PCtipp rät

Damit diese lästigen Nachrichten aufhören, können Sie versuchen, die Funktion manuell zu aktivieren und gleich darauf wieder deaktivieren. Dadurch wird allerdings temporär eine Verknüpfung zwischen Ihrem Google-Konto und den Chrome-Daten hergestellt.