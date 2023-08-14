Gmail: Google nervt User mehrfach, «Erweitertes Safe Browsing» zu aktivieren
Zahlreiche Nutzer erhalten derzeit in Gmail sowohl in im Chrome-Browser für Windows als auch in Android mehrfach ein Banner mit der Meldung «Erhalten Sie zusätzlichen Schutz vor Phishing. Aktivieren Sie Enhanced Safe Browsing, um zusätzlichen Schutz vor gefährlichen E-Mails zu erhalten», wie «Bleeping Computer» berichtet (engl.). User haben zwei Optionen: Sie können auf «Weiter» oder «Nein, danke» klicken. Grundsätzlich ist das ein hilfreicher Hinweis. Doch wenn man auf «Nein, danke» klickt oder tippt, möchte man die Meldung eigentlich nicht mehr sehen. Doch Google nörgelt immer wieder damit.
Mal vom Nerven abgesehen, hat «Erweitertes Safe Browsing» einen unschönen Nebeneffekt. Wenn Nutzerinnen bei Chrome angemeldet sind, werden die mit Safe Browsing verbundenen Daten vorübergehend mit ihrem Google-Konto verknüpft. Das möchten aber nicht alle Nutzer.
«Erweitertes Safe Browsing» wurde 2007 als Upgrade der Standardfunktionen von Google Safe Browsing veröffentlicht. Nutzerinnen und Nutzer werden dadurch gewarnt, wenn sie bekannte Phising- und Malware-Webseiten besuchen.
PCtipp rät
Damit diese lästigen Nachrichten aufhören, können Sie versuchen, die Funktion manuell zu aktivieren und gleich darauf wieder deaktivieren. Dadurch wird allerdings temporär eine Verknüpfung zwischen Ihrem Google-Konto und den Chrome-Daten hergestellt.
- Öffnen Sie im Chrome-Browser die Einstellungen (oben rechts via Drei-Punkte-Symbol).
- Beim Hamburgermenü (oben links) finden Sie Datenschutz und Sicherheit.
- Hier gehts zum Menüpunkt Sicherheit.
- Klicken Sie auf den kleinen Kreis links von Erweitertes Safe Browsing, um die Funktion zu aktivieren.
- Kurz darauf wiederholen Sie diese Schritte und wählen Standardschutz.
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