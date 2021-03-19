19. Mär 2021
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Gmail: Jemanden für Meet-Besprechung einladen
Videokonferenzen mit den Liebsten kann man auch über den kostenlosen Google-Dienst Meet führen. So laden Sie in Gmail rasch jemanden ein.
Seit der Corona-Pandemie boomen Videokonferenz-Tools wie Zoom oder Microsoft Teams. Im Mai 2020 stellte Google seinen Videokonferenzdienst Google Meet – ursprünglich für Geschäftskunden gedacht – für alle gratis zur Verfügung (PCtipp berichtete). Durch die Integration in den hauseigenen E-Mail-Dienst Gmail kann man rasch und unkompliziert eine Person für ein Meeting einladen.
- Öffnen Sie Gmail.
- In der linken Spalte sehen Sie unten den Bereich Meet.
- Klicken Sie auf Neue Konferenz.
- Nun öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit dem Titel Neue Besprechung teilen. Klicken Sie auf Einladung senden, um den angezeigten Meet-Link zu verschicken.
- Den Link können Sie nun entweder via E-Mail teilen oder zum anderweitig verschicken kopieren.
- Wenn Sie den Link per E-Mail verschicken, enthält der Text der Meet-Einladung sowohl Einladelink als auch den Meeting-Code. Wird der Einladelink verwendet, wird der Code nicht benötigt.
- Die Person klickt auf den Link sowie auf Jetzt teilnehmen.
Hinweis: Dies wurde mit der Gmail-Webversion durchgeführt. In der Gmail-App finden Sie Meet in einem eigenen Tab. Tippen Sie dort auf Neue Videokonferenz/Besprechungslink zum Teilen abrufen.
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