Gmail: Jemanden für Meet-Besprechung einladen

Seit der Corona-Pandemie boomen Videokonferenz-Tools wie Zoom oder Microsoft Teams. Im Mai 2020 stellte Google seinen Videokonferenzdienst Google Meet – ursprünglich für Geschäftskunden gedacht – für alle gratis zur Verfügung (PCtipp berichtete). Durch die Integration in den hauseigenen E-Mail-Dienst Gmail kann man rasch und unkompliziert eine Person für ein Meeting einladen.

Öffnen Sie Gmail. In der linken Spalte sehen Sie unten den Bereich Meet. Klicken Sie auf Neue Konferenz. Nun öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit dem Titel Neue Besprechung teilen. Klicken Sie auf Einladung senden, um den angezeigten Meet-Link zu verschicken. Den Link können Sie nun entweder via E-Mail teilen oder zum anderweitig verschicken kopieren. Wenn Sie den Link per E-Mail verschicken, enthält der Text der Meet-Einladung sowohl Einladelink als auch den Meeting-Code. Wird der Einladelink verwendet, wird der Code nicht benötigt. Die Person klickt auf den Link sowie auf Jetzt teilnehmen.