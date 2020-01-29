29. Jan 2020
Lesedauer 2 Min.
Mailprogramm
GMX: Löschintervall in der App ändern
Die GMX-App zeigt nun auch die Löschintervalle von E-Mails an. So kann die Zeitspanne geändert werden.
Mit dem neusten Update ist es nun, unter anderem, auch über die GMX-App möglich, die Löschintervalle angezeigt zu bekommen und sie anzupassen.
- Installieren Sie das neuste Update auf Ihrem Smartphone.
- Wenn Sie die GMX-App öffnen, wird bei jedem Ordner ganz oben das Löschintervall angezeigt. Im Beispiel unten (siehe Screenshots) werden E-Mails nach 12 Monaten gelöscht.
- Um dieses Intervall zu ändern, tippen Sie bei der Meldung rechts auf Einstellungen.
- In den Ordnereinstellungen müssen Sie nun nur auf das Drop-down-Symbol tippen. Die Optionen reichen von Niemals löschen, 1 Tag bis zu 12 Monaten.
- Um weitere Änderungen für einen anderen Ordner vorzunehmen, tippen Sie in den Ordnereinstellungen jeweils rechts eines Ordners auf das Drei-Punkte-Symbol sowie auf E-Mails löschen nach...
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-Smartphone (Android 9.1) durchgeführt.
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