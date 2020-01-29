GMX: Löschintervall in der App ändern

Mit dem neusten Update ist es nun, unter anderem, auch über die GMX-App möglich, die Löschintervalle angezeigt zu bekommen und sie anzupassen.

Installieren Sie das neuste Update auf Ihrem Smartphone. Wenn Sie die GMX-App öffnen, wird bei jedem Ordner ganz oben das Löschintervall angezeigt. Im Beispiel unten (siehe Screenshots) werden E-Mails nach 12 Monaten gelöscht. Um dieses Intervall zu ändern, tippen Sie bei der Meldung rechts auf Einstellungen. In den Ordnereinstellungen müssen Sie nun nur auf das Drop-down-Symbol tippen. Die Optionen reichen von Niemals löschen, 1 Tag bis zu 12 Monaten. Um weitere Änderungen für einen anderen Ordner vorzunehmen, tippen Sie in den Ordnereinstellungen jeweils rechts eines Ordners auf das Drei-Punkte-Symbol sowie auf E-Mails löschen nach...

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-Smartphone (Android 9.1) durchgeführt.