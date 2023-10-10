10. Okt 2023
Lesedauer 2 Min.
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GMX Mail: Lesebestätigung aktivieren
Manche Nachrichten sind wichtiger als andere und man möchte sicher sein, ob sie gelesen wurden.
Wer anstelle eines Browsers oder klassischen Mailprogramms die GMX-App zum Verwalten seines GMX-Mailkontos verwendet, kann die Lesebestätigungen in der GMX-Mail-App wie folgt aktivieren.
- Nach dem Öffnen der GMX-Mail-App tippen Sie auf den Bleistift-Button, um eine neue Nachricht zu verfassen.
- Oben finden Sie das Drei-Punkte-Symbol. Hier finden Sie die Lesebestätigung, die Sie per Anhaken der Box für die aktuelle E-Mail aktivieren können.
- Hier finden Sie zudem die Priorität Ihrer Nachricht, Sie können sie löschen oder als Entwurf speichern.
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