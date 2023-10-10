GMX Mail: Lesebestätigung aktivieren

Wer anstelle eines Browsers oder klassischen Mailprogramms die GMX-App zum Verwalten seines GMX-Mailkontos verwendet, kann die Lesebestätigungen in der GMX-Mail-App wie folgt aktivieren.

Nach dem Öffnen der GMX-Mail-App tippen Sie auf den Bleistift-Button, um eine neue Nachricht zu verfassen. Oben finden Sie das Drei-Punkte-Symbol. Hier finden Sie die Lesebestätigung, die Sie per Anhaken der Box für die aktuelle E-Mail aktivieren können. Hier finden Sie zudem die Priorität Ihrer Nachricht, Sie können sie löschen oder als Entwurf speichern.

Dies wurde mit einem Android-13-Smartphone und der GMX-Mail-Version 7.35 durchgeführt.