Google Assistant Routines: Abläufe erstellen – so gehts

Hinweis: Sie können jetzt beim Auswählen einer Routine direkt dem Startbildschirm den Kurzbefehl Abläufe hinzufügen.

Auf der nächsten Seite erfahren Sie, wie Sie einen benutzerdefinierten Ablauf erstellen.

Benutzerdefinierter Ablauf

Achten Sie darauf, dass Ihr Smartphone oder Tablet mit demselben WLAN verbunden oder demselben Google-Konto verknüpft ist wie Ihr smartes Gerät (Google Nest/Home).

Dort, wo sich die vorgefertigten Abläufe befinden, können Sie unten auf das Plus-Zeichen tippen, um einen eigenen Ablauf zu erstellen. Sie können zunächst den Auslöser festlegen. Tippen Sie auf + Auslöser hinzufügen. Die Autorin wählte hier Wenn ich zu Google Assistant etwas sage. Geben Sie den gewünschten Text ein. Tippen Sie auf Auslöser hinzufügen. Dann fügen Sie die Aktion hinzu. Tippen Sie auf + Aktion hinzufügen. Die Autorin wählte hier Medien wiedergeben und steuern. Zur Auswahl stehen im August 2022 Musik, Schlagzeilen, Radio, Podcast, Hörbuch oder Geräusche zum Einschlafen. Nun sehen Sie Ihren benutzerdefinierten Ablauf. Tippen Sie auf Speichern.

Wenn Sie z. B. ein Smart Lock an der Tür haben, können Sie hier beispielsweise auch definieren, dass auf einen Befehl die Türen abgeschlossen werden sollen. Da wir keines zur Verfügung haben, konnten wir dies nicht ausprobieren. Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der Google-Home-Version 2.56.1.11 durchgeführt.