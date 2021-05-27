Google Chrome: Versteckte Tab-Scrollfunktion aktivieren

Es gibt zwar sowohl in Chrome als auch im Firefox rechts der Tableiste einen kleinen Abwärtspfeil, mit dem Sie die Liste der Tabs aufrufen können. Aber die Scrollfunktion im Firefox ist dennoch recht praktisch. In Google Chrome könnte sie nächstens ebenfalls offiziell einziehen, denn sie ist eigentlich schon da – als experimentelle Funktion in den Chrome Flags.

So aktivieren Sie das Tab Scrolling in Chrome: Öffnen Sie in Google Chrome einen neuen Tab, tippen Sie als URL chrome://flags ein und drücken Sie Enter. Beginnen Sie Tab Scroll einzutippen, nun sollten zwei Einstellungen stehen bleiben. Hinter Tab Scrolling klappen Sie Default auf und wählen beispielsweise Enabled - tabs shrink to large width (Sie können auch z.B. to a medium width wählen, wenn Sie keine breiten Tabs wollen).

Die Einstellung Tab Scrolling Buttons verwenden Sie, wenn Sie nicht nur scrollen, sondern über Pfeile auch blättern können wollen. Schalten Sie dort die Einstellung von Default auf Enabled um. Klicken Sie unten rechts auf Relaunch.