Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
27. Mai 2021
Lesedauer 3 Min.

Fast wie im Firefox

Google Chrome: Versteckte Tab-Scrollfunktion aktivieren

Google Chrome besitzt eine versteckte Funktion, mit der Sie das horizontale Scrollen per Mausrad in der Tab-Leiste aktivieren. Diese Funktion ist im Firefox standardmässig vorhanden.
© (Quelle: Montage PCtipp.ch)

Sind im Mozilla Firefox viele Tabs geöffnet, erscheinen links und rechts zum einen die Blätterpfeile, mit denen Sie durch die Tabs blättern können. Ausserdem scrollen Sie sehr einfach per Scrollrad durch die Tabs, wie in diesem GIF veranschaulicht:

Im Firefox schon länger standardmässig möglich: ein Scrollen per Mausrad durch die geöffneten Tabs

 © Quelle: PCtipp.ch

Anders in Google Chrome. Derzeit schrumpfen dessen Tabs einfach immer weiter in der Breite, bis zur Unkenntlichkeit:

So sieht das in Chrome aus; bei hoher Tab-Zahl schrumpft einfach die Tab-Breite

 © Quelle: PCtipp.ch

Es gibt zwar sowohl in Chrome als auch im Firefox rechts der Tableiste einen kleinen Abwärtspfeil, mit dem Sie die Liste der Tabs aufrufen können. Aber die Scrollfunktion im Firefox ist dennoch recht praktisch. In Google Chrome könnte sie nächstens ebenfalls offiziell einziehen, denn sie ist eigentlich schon da – als experimentelle Funktion in den Chrome Flags.

So aktivieren Sie das Tab Scrolling in Chrome: Öffnen Sie in Google Chrome einen neuen Tab, tippen Sie als URL chrome://flags ein und drücken Sie Enter. Beginnen Sie Tab Scroll einzutippen, nun sollten zwei Einstellungen stehen bleiben. Hinter Tab Scrolling klappen Sie Default auf und wählen beispielsweise Enabled - tabs shrink to large width (Sie können auch z.B. to a medium width wählen, wenn Sie keine breiten Tabs wollen).

Die Einstellung Tab Scrolling Buttons verwenden Sie, wenn Sie nicht nur scrollen, sondern über Pfeile auch blättern können wollen. Schalten Sie dort die Einstellung von Default auf Enabled um. Klicken Sie unten rechts auf Relaunch.

Hier schalten Sie die versteckten Funktionen auf «Enabled»

 © Quelle: PCtipp.ch

Ab dem nächsten Start zeigt auch Chrome die Blätterpfeile an. Ausserdem ist die Tab-Leiste damit ebenfalls per Mausrad scrollfähig:

Jetzt lässt sich über die Pfeile in den Tabs blättern und per Mausrad in den Tabs scrollen

 © Quelle: PCtipp.ch

Falls Sie die Einstellung nicht mehr wollen, suchen Sie in den chrome://flags wieder nach Tab Scroll und schalten die beiden Optionen wieder auf Default oder (falls Google sie standardmässig aktiviert) auf Disabled.

Kommentare

Chrome Browser Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare