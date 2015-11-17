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Gaby Salvisberg
17. Nov 2015
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Google Chrome: Wo ist der Home-Button?

Vermissen Sie in Google Chrome das «Home Button»-Icon zum Aufrufen der Startseite? So bekommen Sie den Knopf zurück.

Den Home-Button in Google Chrome wieder einblenden

© Quelle: PCtipp.ch

Es war eigentlich in jedem Browser mal vorhanden: das Häuschen-Symbol, auch bekannt als «Home Button», welches den Anwender beim Klick darauf zur Startseite führt. Wo ist das Ding aber in Chrome hingekommen?

Lösung: In Google Chrome können Sie das ganz einfach einblenden lassen. Tippen Sie in die Adresszeile entweder chrome://settings/ ein und drücken Sie Enter oder öffnen Sie oben rechts das Menü und gehen Sie zu den Einstellungen

Den Home-Button in Google Chrome wieder einblenden

 © Quelle: PCtipp.ch

Scrollen Sie ein Stück herunter, bis Sie zum Bereich «Darstellung» gelangen. Aktivieren Sie hier die Option «Schaltfläche 'Startseite' anzeigen».

Das Icon erscheint umgehend, Sie müssen die Einstellungen hierfür nicht extra speichern. Aber Sie müssen Chrome noch sagen, was denn als Startseite erscheinen soll. Klicken Sie unterhalb von «Schaltfläche 'Startseite' anzeigen» hinter «'Neuer Tab'-Seite» auf Ändern. Wechseln Sie zu «Diese Seite öffnen», tippen Sie die gewünschte Webadresse ein und klicken Sie auf OK.

Warum Google das Icon standardmässig aus Chrome entfernt hat, wissen wir nicht. Vielleicht gehen deren Entwickler davon aus, dass die Anwender die Tastenkombination Alt+Home verwenden. Aber auch die führt allerdings nur zur Startseite, wenn Sie jene wie vorhin erwähnt einmal festgelegt und den Startbutton aktiviert haben. (PCtipp-Forum)

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