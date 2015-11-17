Google Chrome: Wo ist der Home-Button?

Scrollen Sie ein Stück herunter, bis Sie zum Bereich «Darstellung» gelangen. Aktivieren Sie hier die Option «Schaltfläche 'Startseite' anzeigen».

Das Icon erscheint umgehend, Sie müssen die Einstellungen hierfür nicht extra speichern. Aber Sie müssen Chrome noch sagen, was denn als Startseite erscheinen soll. Klicken Sie unterhalb von «Schaltfläche 'Startseite' anzeigen» hinter «'Neuer Tab'-Seite» auf Ändern. Wechseln Sie zu «Diese Seite öffnen», tippen Sie die gewünschte Webadresse ein und klicken Sie auf OK.

Warum Google das Icon standardmässig aus Chrome entfernt hat, wissen wir nicht. Vielleicht gehen deren Entwickler davon aus, dass die Anwender die Tastenkombination Alt+Home verwenden. Aber auch die führt allerdings nur zur Startseite, wenn Sie jene wie vorhin erwähnt einmal festgelegt und den Startbutton aktiviert haben. (PCtipp-Forum)