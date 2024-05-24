Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
24. Mai 2024
Lesedauer 3 Min.

Fonts

Google Docs: Schrift hinzufügen und Standardschrift ändern

Google Docs ist eine nützliche Browseranwendung zum Verfassen von Dokumenten. Mit unseren Tipps fügen Sie eine weitere Schriftart hinzu oder legen eine andere als Standardschrift fest.

In Google Docs ist die Schriftauswahl auf den ersten Blick eher begrenzt

© (Quelle: PCtipp.ch)

Wer keine lokal installierte Textverarbeitung wie Word oder LibreOffice verwendet, greift häufig auf Google Docs zurück. Einmal mit Ihrem (kostenlosen) Google-Konto eingeloggt, können Sie im Webbrowser via https://docs.google.com/ Dokumente erstellen und bearbeiten. Damit liegen die Dateien in Ihrem Google-Drive-Konto, auf das Sie von jedem Gerät aus zugreifen können, mit dem Sie unter demselben Google-Konto eingeloggt sind.

Tippen Sie in einem Dokument einen Text ein und markieren Sie ihn. Achten Sie darauf, dass oben das Format Normaler Text gewählt ist. Bei der Schriftart erkennen Sie in unserem Beispiel den Fontnamen Arial. Den können Sie für den markierten Text ändern, indem Sie den Schriftnamen aufklappen und einen der angebotenen Fonts wählen, zum Beispiel Comfortaa oder ganz unten Klassiker wie Times New Roman oder Verdana.

Die Auswahl in der Liste ist jedoch nicht allzu gross. Klicken Sie aber im Schriftmenü auf Weitere Schriftarten. Schon stehen Sie vor einer sehr langen Liste möglicher weiterer Fonts. Falls Sie etwas Bestimmtes suchen, können Sie entweder oben links einen Suchbegriff eintippen oder die Fonts via Sortieren (drittes Ausklappmenü von links) nach Alphabet ordnen. In den zwei ersten Menüs finden Sie zudem Filter für die Zeichensätze (für westliche Sprachen: Latein) und Verwendungszwecke. Ist eine gefunden (etwa die vielseitige Noto), klicken Sie drauf und übernehmen die Schrift mit OK.

Hier fügen Sie bei Bedarf eine Vielzahl anderer Schriftarten hinzu

 © Quelle: PCtipp.ch

Jetzt haben Sie Ihren Standardtext beispielsweise mit Noto Sans formatiert. Möchten Sie den aktuell gewählten Font zu Ihrer Standardschrift erklären? Gehen Sie zu Format/Absatzstile/Normaler Text. Wählen Sie im Untermenü den Punkt 'Normaler Text' entsprechend aktualisieren.

Hier weisen Sie dem Format «Normaler Text» den Font zu, den Sie für den aktuellen Absatz gewählt haben

 © Quelle: PCtipp.ch

Auf die gleiche Weise können Sie auch andere Absatzschriften anpassen, etwa für Titel, Untertitel und weitere. Am besten fügen Sie hierfür zunächst folgenden Text in Ihr Google-Dokument ein. Das entspricht den Namen der Formatvorlagen:

Titel

Untertitel

Überschrift 1

Überschrift 2

Überschrift 3

Überschrift 4

Normaler Text

Weisen Sie jeder der Zeilen die gleichnamige Vorlage zu: Das Wort «Titel» bekommt das Format Titel, das Wort «Untertitel» das Format Untertitel und so weiter. Formatieren Sie danach jede dieser Formatvorlagen in jenen Schriften und Grössen, die Ihnen zusagen. Klicken Sie in die Überschrift Titel, wählen Sie Titel/Titel entsprechend aktualisieren. Verfahren Sie gleich mit Untertitel und den weiteren Vorlagen.

Das Format für «Überschrift 3» ist festgelegt, jetzt soll Google Docs die Überschrift 3 entsprechend aktualisieren

 © Quelle: PCtipp.ch

Im Moment gelten die gewählten Schrifteinstellungen nur fürs aktuelle Dokument. Sollen in Zukunft alle Google-Dokumente diese Schriften verwenden? Prüfen Sie nochmals, ob Sie allen von Ihnen benutzten Formaten Ihre bevorzugten Schriftarten und -grössen zugewiesen haben. Sind Sie bereit?

Öffnen Sie Format/Absatzstile/Optionen. Verwenden Sie Als persönliche Standardstile speichern. Das ist schon alles. Google Docs verwendet fortan die von Ihnen definierten Schriften, wenn Sie in Dokumenten die Formatvorlagen benutzen.

So legen Sie fest, dass die gewählten Schriften für alle Dokumente gelten sollen

 © Quelle: PCtipp.ch

Kommentare

Google Office Web-Dienste
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare