Google Docs: Schrift hinzufügen und Standardschrift ändern

Wer keine lokal installierte Textverarbeitung wie Word oder LibreOffice verwendet, greift häufig auf Google Docs zurück. Einmal mit Ihrem (kostenlosen) Google-Konto eingeloggt, können Sie im Webbrowser via https://docs.google.com/ Dokumente erstellen und bearbeiten. Damit liegen die Dateien in Ihrem Google-Drive-Konto, auf das Sie von jedem Gerät aus zugreifen können, mit dem Sie unter demselben Google-Konto eingeloggt sind.

Tippen Sie in einem Dokument einen Text ein und markieren Sie ihn. Achten Sie darauf, dass oben das Format Normaler Text gewählt ist. Bei der Schriftart erkennen Sie in unserem Beispiel den Fontnamen Arial. Den können Sie für den markierten Text ändern, indem Sie den Schriftnamen aufklappen und einen der angebotenen Fonts wählen, zum Beispiel Comfortaa oder ganz unten Klassiker wie Times New Roman oder Verdana.

Die Auswahl in der Liste ist jedoch nicht allzu gross. Klicken Sie aber im Schriftmenü auf Weitere Schriftarten. Schon stehen Sie vor einer sehr langen Liste möglicher weiterer Fonts. Falls Sie etwas Bestimmtes suchen, können Sie entweder oben links einen Suchbegriff eintippen oder die Fonts via Sortieren (drittes Ausklappmenü von links) nach Alphabet ordnen. In den zwei ersten Menüs finden Sie zudem Filter für die Zeichensätze (für westliche Sprachen: Latein) und Verwendungszwecke. Ist eine gefunden (etwa die vielseitige Noto), klicken Sie drauf und übernehmen die Schrift mit OK.