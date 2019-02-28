Google Docs: Wo ist die Datei gespeichert?

In Google Drive verwalten Sie auch die via Google Docs bearbeiteten Dokumente und Tabellen. Zuletzt geöffnete Dateien erscheinen (sofern eingeblendet) mit Vorschau im Schnellzugriff. Das Suchen und Finden ist Googles Stärke, daher lässt sich in Google Drive auch prima nach Dateien suchen oder Suchbegriffe nach Dateitypen filtern. Eine gefundene Datei öffnen Sie bequem per Klick aus dem Suchresultat heraus. So weit, so gut.

Aber was, wenn Sie jetzt nicht die Datei öffnen wollen, sondern den Ordner, in dem sie liegt? Es fehlt im Suchresultat eine Spalte mit der Ordnerangabe. Auch wenn Sie die Datei in Google Docs öffnen, finden Sie unter Datei/Dokumentdetails zwar den Ordnernamen, können den Ordner aber von dort aus nicht direkt öffnen.

Klicken Sie die Datei stattdessen schon im Suchresultat einmal an. Am unteren Fensterrand erscheint ein Balken, der den Speicherpfad anzeigt. Er ist anklickbar, sodass Sie auf Wunsch direkt im Ordner landen.