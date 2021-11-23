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Claudia Maag
23. Nov 2021
Lesedauer 2 Min.

Fun

Google-Easter-Egg: die schwebende Wolke

Wenn Ihr Smartphone keinen Internetzugang hat, können Sie dafür eine Wolke durch die Luft schweben lassen.
© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Starten Sie das kleine Easter-Egg-Spiel in der Google-App mit folgenden Schritten:

  1. Aktivieren Sie auf Ihrem Smartphone den Flugmodus oder deaktivieren Sie das WLAN bzw. mobile Internet manuell.

  2. Öffnen Sie die Google-App.

  3. Suchen Sie z.B. nach PCtipp und drücken Sie die Enter-Taste oder wählen Sie aus einer der vorgeschlagenen Begriffskombinationen aus.

  4. Nun erscheint die Meldung «Flugmodus ist aktiviert». Das Spiel wird gestartet, indem Sie auf den animierten Bereich mit der fröhlichen Wolke tippen.
  5. Die lächelnde Wolke mit Schirm steuern Sie, indem Sie mit dem Finger immer wieder leicht auf die weisse Wolke tippen. Während des «Fliegens» müssen Sie Vögeln und bösen Gewitterwolken ausweichen.

Wenn Sie dies übrigens mit dem mobilen Chrome-Browser versuchen, kommt der Offline-Dino. Mehr dazu hier.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Google-App-Version 12.45.19.23 durchgeführt.

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