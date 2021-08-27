27. Aug 2021
Lesedauer 2 Min.
Google Fit
Google-Fit-App in der Withings-Health-Mate-App aktivieren – so gehts
Wer beispielsweise Schritte oder Kardiopunkte via Googe-Fit-App aufzeichnet, kann sich diese auch in der Health-Mate-App von Withings anzeigen lassen.
Wie Sie dabei vorgehen, ist im Video unten erklärt.
- In der Health-Mate-App gehen Sie zum Tab Profil.
- Scrollen Sie nach unten bis zu Apps.
- Wählen Sie Google Fit (hat allenfalls oberhalb ein rotes Ausrufezeichen).
- Erteilen Sie durch Anhaken Health Mate die gewünschten Berechtigungen für Ihr Google-Konto.
- Tippen Sie auf Weiter sowie auf Zulassen.
In der Google-Fit-App überprüfen:
- Google-Fit-App öffnen, gehen Sie zu Profil.
- Ganz oben gehts zum Zahnrad-Symbol.
- Bei Daten und Personalisierung finden Sie Verbundene Apps verwalten.
- Hier sollte nun unter Google Fit-Apps & Geräte Health Mate aufgelistet sein. Falls Sie dies später wieder ändern möchten, tippen Sie dies an und anschliessend auf «Verbindung aufheben».
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