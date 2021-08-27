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Claudia Maag
27. Aug 2021
Lesedauer 2 Min.

Google Fit

Google-Fit-App in der Withings-Health-Mate-App aktivieren – so gehts

Wer beispielsweise Schritte oder Kardiopunkte via Googe-Fit-App aufzeichnet, kann sich diese auch in der Health-Mate-App von Withings anzeigen lassen.
© (Quelle: Play Store/Screenshot/PCtipp.ch)

Wie Sie dabei vorgehen, ist im Video unten erklärt.

  1. In der Health-Mate-App gehen Sie zum Tab Profil.
  2. Scrollen Sie nach unten bis zu Apps.
  3. Wählen Sie Google Fit (hat allenfalls oberhalb ein rotes Ausrufezeichen).
  4. Erteilen Sie durch Anhaken Health Mate die gewünschten Berechtigungen für Ihr Google-Konto.
  5. Tippen Sie auf Weiter sowie auf Zulassen.

In der Google-Fit-App überprüfen:

  1. Google-Fit-App öffnen, gehen Sie zu Profil.
  2. Ganz oben gehts zum Zahnrad-Symbol.
  3. Bei Daten und Personalisierung finden Sie Verbundene Apps verwalten.
  4. Hier sollte nun unter Google Fit-Apps & Geräte Health Mate aufgelistet sein. Falls Sie dies später wieder ändern möchten, tippen Sie dies an und anschliessend auf «Verbindung aufheben». 

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