Google Fonts und die Noto

Google Fonts ist heute mit Fug und Recht eine der ersten Anlaufstellen für Schriften. Unter fonts.google.com finden Sie eine riesige und grösstenteils hochwertige Auswahl – und keinen Ramsch wie bei «50’000 Schriften für jeden Zweck»-Angeboten. Zudem sind sämtliche Fonts kostenlos und dürfen auch für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Einer dieser Fonts nimmt jedoch eine besondere Stellung ein: die Noto, die Sie unter fonts.google.com/noto finden. Der Name ist eine Verballhornung von «NO more TOfu» – nie mehr Tofu. Mit «Tofu» sind die Kästchen gemeint, die in einem Text erscheinen, wenn eine Schrift ein Zeichen nicht wiedergeben kann. Und damit ist der Zweck der Noto klar: Sie möchte jedes existierende Zeichen abbilden.