15. Apr 2021
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Google Fotos: Album für Familienmitglieder freigeben
Ob Sie nun Bilder von Haustieren, Kindern oder Hobbys teilen möchten, Sie können Fotos und Alben für die Familie freigeben.
Sie können Ihre Fotos und Videos, die Sie in Google Fotos speichern und verwalten, mit Familienmitgliedern teilen. Am einfachsten geht dies, wenn Sie für die Familie gedachte Fotos in ein Album packen.
- Öffnen Sie auf dem PC Google Fotos.
- Klicken Sie in der linken Spalte entweder auf ein bereits bestehendes Album oder erstellen Sie eines, indem Sie zunächst auf Alben und rechts auf + Album erstellen klicken. Öffnen Sie das Album.
Hinweis: Mit der Teilen-Funktion kann man natürlich auch nur einzelne Bilder oder Videos freigeben.
Kommentare