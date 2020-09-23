Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
23. Sep 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Google Fotos: alle Bilder zu Flickr oder Microsoft OneDrive übertragen

Sie können alle Ihre Google-Fotos-Bilder direkt zu Microsoft OneDrive oder Flickr exportieren. So gehts.

Google Datenexport

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Es ist möglich, alle Ihre Bilder aus Google Fotos zu Flickr oder Microsoft OneDrive zu übertragen. Es wird ausserdem bald die Möglichkeit geben, nur einzelne Fotoalben zu exportieren. Bei uns war Letzteres jedoch noch nicht verfügbar, darum zeigen wir Ihnen, wie es generell funktioniert.

Datenexport

  1. Zuerst surfen Sie diese Export-Seite (Google Datenexport) an.
  2. Bei Gewünschte Daten auswählen haken Sie bei Google Fotos rechts die Box an. Allenfalls müssen Sie diverse andere Dienste aus der Auswahl entfernen.

  3. Klicken Sie dann auf Nächster Schritt.
  4. Bei Ziel auswählen wählen Sie aus der Drop-down-Liste entweder Flickr oder Microsoft OneDrive. Wir haben Übertragung an Microsoft OneDrive gewählt.

Ihre Bilder können Sie entweder zu Flickr (Achtung bei Gratis-Account) oder zu Microsoft OneDrive exportieren

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Achtung bei Gratis-Konten von Flicker! Der Export aller Bilder könnte fehlschlagen, da der kostenlose Flickr-Gratis-Account auf 1000 Bilder beschränkt ist.

  • Klicken Sie auf Konten verknüpfen und Export erstellen.
  • Wenn Sie mehrere Google-Konten verwenden, müssen Sie nun allenfalls eines wählen.

  • Klicken Sie zweimal auf Zulassen.
  • Wenn Sie bei Schritt 4 Microsoft OneDrive gewählt haben, müssen Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto anmelden, falls noch nicht geschehen.
  • Nun wird Ihnen den Export-Fortschritt angezeigt. Sie erhalten eine E-Mail, sobald der Export abgeschlossen ist.

  • Eine E-Mail haben wir zwar nicht erhalten, es ging jedoch fix.

    • Hinweis: Der Datenexport kann je nach Bildermenge sehr lange dauern (mehrere Stunden).

    Microsoft OneDrive

    1. Klicken Sie im Export-Fenster (Ihr letzter Export) nun auf In Microsoft OneDrive öffnen, um sich den Export anzusehen.
    2. Wir mussten uns erneut mit dem Microsoft-Konto anmelden.
    3. Nun sollten Sie hier die exportierten Fotos sehen.

    Bilder im OneDrive

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch
    Inhalt

    Kommentare

    Google Datenverwaltung Web-Dienste Microsoft Office
    Anzeige
    Anzeige

    Neueste Beiträge

    Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
    Tests
    Mittelklasse deluxe
    Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
    Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
    3 Minuten
    NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
    Daniel Bader
    1. Apr 2026
    Mehr erfahren
    News
    Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
    Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
    1 Minute
    Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
    Boris Boden
    6. Apr 2026
    Mehr erfahren
    News
    EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
    Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
    2 Minuten
    Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
    Boris Boden
    6. Apr 2026
    Mehr erfahren

    Das könnte Sie auch interessieren

    Praxis
    Windows-Pflege
    CCleaner: ja oder nein?
    Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
    6 Minuten
    luca-diggelmann.jpg
    Luca Diggelmann
    25. Mär 2026
    Praxis
    Mail-Tipps
    14 Tricks für Gmail
    Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
    8 Minuten
    NMGZ-Portraits-Website.png
    Pascal Scherrer
    24. Mär 2026
    Praxis
    Fünf tolle Tricks für Firefox
    Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
    1 Minute
    luca-diggelmann.jpg
    Luca Diggelmann
    30. Mär 2026
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige
    Anzeige

    Kommentare