23. Sep 2020
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Google Fotos: alle Bilder zu Flickr oder Microsoft OneDrive übertragen
Sie können alle Ihre Google-Fotos-Bilder direkt zu Microsoft OneDrive oder Flickr exportieren. So gehts.
Es ist möglich, alle Ihre Bilder aus Google Fotos zu Flickr oder Microsoft OneDrive zu übertragen. Es wird ausserdem bald die Möglichkeit geben, nur einzelne Fotoalben zu exportieren. Bei uns war Letzteres jedoch noch nicht verfügbar, darum zeigen wir Ihnen, wie es generell funktioniert.
Datenexport
- Zuerst surfen Sie diese Export-Seite (Google Datenexport) an.
- Bei Gewünschte Daten auswählen haken Sie bei Google Fotos rechts die Box an. Allenfalls müssen Sie diverse andere Dienste aus der Auswahl entfernen.
- Klicken Sie dann auf Nächster Schritt.
- Bei Ziel auswählen wählen Sie aus der Drop-down-Liste entweder Flickr oder Microsoft OneDrive. Wir haben Übertragung an Microsoft OneDrive gewählt.
Hinweis: Achtung bei Gratis-Konten von Flicker! Der Export aller Bilder könnte fehlschlagen, da der kostenlose Flickr-Gratis-Account auf 1000 Bilder beschränkt ist.
Microsoft OneDrive
- Klicken Sie im Export-Fenster (Ihr letzter Export) nun auf In Microsoft OneDrive öffnen, um sich den Export anzusehen.
- Wir mussten uns erneut mit dem Microsoft-Konto anmelden.
- Nun sollten Sie hier die exportierten Fotos sehen.
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