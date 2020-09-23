Google Fotos: alle Bilder zu Flickr oder Microsoft OneDrive übertragen

Hinweis: Achtung bei Gratis-Konten von Flicker! Der Export aller Bilder könnte fehlschlagen, da der kostenlose Flickr-Gratis-Account auf 1000 Bilder beschränkt ist.

Klicken Sie auf Konten verknüpfen und Export erstellen.

Wenn Sie mehrere Google-Konten verwenden, müssen Sie nun allenfalls eines wählen.

Klicken Sie zweimal auf Zulassen.

Wenn Sie bei Schritt 4 Microsoft OneDrive gewählt haben, müssen Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto anmelden, falls noch nicht geschehen.

Nun wird Ihnen den Export-Fortschritt angezeigt. Sie erhalten eine E-Mail, sobald der Export abgeschlossen ist.

Eine E-Mail haben wir zwar nicht erhalten, es ging jedoch fix.

Microsoft OneDrive

Der Datenexport kann je nach Bildermenge sehr lange dauern (mehrere Stunden).