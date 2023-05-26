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Claudia Maag
26. Mai 2023
Lesedauer 2 Min.

Apps

Google Fotos: Foto-Alben schnell und unkompliziert teilen

Mit der mobilen Fotos-App können Sie rasch Alben erstellen, diese bearbeiten oder ein Album teilen.

Im Teilen-Tab können Sie Familienmitgliedern oder Freunden Zugriff auf Ihre Foto-Alben geben

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Mit der mobilen Google-Fotos-App geht das Teilen von Bildern schnell und einfach. Nebst den bisherigen Tabs Fotos, Suchen und Galerie gibt es seit Langem auch die Registerkarte Teilen.

  1. Tippen Sie auf die Registerkarte Teilen.
  2. Bereits früher erstellte, geteilte Alben werden direkt aufgelistet.
  3. Um diesen weitere hinzuzufügen, wählen Sie eines zunächst an und tippen dann oben auf Fotos hinzufügen. Hier können Sie auch direkt weitere Personen zum Album einladen. Tippen Sie dazu auf das Plus-Symbol neben den bereits eingeladenen Personen.
  4. Um ein geteiltes Album zu bearbeiten, wählen Sie oben rechts das Drei-Punkte-Symbol sowie danach Bearbeiten.
  5. Die Kommentare aller eingeladenen Personen sehen Sie durch Tippen auf das Sprechblasen-Symbol
  6. Um ein neues geteiltes Album zu erstellen: Tippen Sie auf die Schaltfläche Geteiltes Album erstellen.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-12-Gerät und der Google-Fotos-Version 6.37.0.532633101 durchgeführt.

(Ursprung: 2021; aktualisiert am 26.05.2023)

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