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Claudia Maag
21. Dez 2022
Lesedauer 2 Min.

Smart Home

Google-Home-App: Favoriten erstellen

Die Beta der generalüberholten Google-Home-App ist da. Es ist nun möglich, rasch Favoriten zu erstellen. So gehts.

So sieht die Beta-Version von Google Home am 20.12.22 aus

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Seit Oktober 2022 angekündigt, nun ist sie da: die öffentliche Beta-Version (public preview) der Google-Home-App. Bei einem virtuellen Call hiess es damals, die Favoriten sollen das Erste werden, was man beim Öffnen der App sieht. Und so ist es nun auch.

  1. Wenn Sie die Google-Home-App öffnen, ist der erste Tab Favoriten. Dort finden Sie direkt den Button + Favoriten hinzufügen.
  2. Hier haben Sie die Wahl zwischen Aktionen wie Assistant, Nachricht an alle, Zuhause anrufen. Darunter sind die Geräte im smarten Daheim aufgelistet. Leider werden hier derzeit keine bereits erstellten (Lautsprecher-)Gruppen angeboten. Haken Sie jeweils die Box beim Gewünschten an.
  3. Tippen Sie auf Speichern.
  4. Anschliessend finden Sie in der Registerkarte Favoriten die zuvor ausgewählten Aktionen bzw. Geräte. In unserem Beispiel ist das der Assistant und ein smarter Lautsprecher im Wohnzimmer.
  5. Wenn Sie nun zum Beispiel die Musik starten oder stoppen wollen, tippen Sie unter Favoriten auf Assistant. Wenn die Musik ohne Sprachbefehl z.B. im Wohnzimmer gestartet werden soll, gehts auf den Favoriten Wohnzimmer sowie auf Audio streamen etc.
Hinweis: Dies funktionierte bei der Autorin nur mit Google-Geräten, nicht aber mit kompatiblen Geräten anderer Hersteller wie Sonos-Lautsprecher.

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