Dem Google-Kalender das Anfügen von Meet-Links austreiben

Die Einladung trifft standardmässig mit einem Link zu Google Meet ein, auch wenn Sie beabsichtigen, sich persönlich zu treffen oder etwas ganz anderes als Meet benutzen wollen.

Im Einzelfall lässt sich der Google-Meet-Link beim Erstellen der Einladung entfernen, indem Sie hinter Mit Google Meet teilnehmen aufs X-Icon klicken.