Verwirrung vermeiden
Dem Google-Kalender das Anfügen von Meet-Links austreiben
Beim Erstellen eines Termins können Sie in Google Kalender die Teilnehmenden automatisch via E-Mail einladen lassen. Soweit, so gut, so nützlich. Nur fügt aber Google jedesmal auch noch einen Link zur Google-eigenen Videokonferenzlösung Google Meet ein. Das hat bereits verschiedentlich Verwirrung gestiftet, wie der PCtipp vor rund einer Woche berichtet hat.
Die Einladung trifft standardmässig mit einem Link zu Google Meet ein, auch wenn Sie beabsichtigen, sich persönlich zu treffen oder etwas ganz anderes als Meet benutzen wollen.
Im Einzelfall lässt sich der Google-Meet-Link beim Erstellen der Einladung entfernen, indem Sie hinter Mit Google Meet teilnehmen aufs X-Icon klicken.
Wenn Sie Ihre Termine gar nie via Videokonferenz wahrnehmen oder falls Sie für solche Zwecke eine andere Lösung – wie z.B. Jitsi oder Teams – verwenden, dann sollten Sie das automatische Anfügen von Google-Meet-Links deaktivieren.
Öffnen Sie im Browser die Google-Kalender-Seite https://calendar.google.com und loggen Sie sich mit Ihrem Google-Konto ein. Klicken Sie oben aufs Zahnrad-Icon und besuchen Sie die Einstellungen. Scrollen Sie ein ziemlich weites Stück herunter oder klicken Sie links auf Termineinstellungen. Hier deaktivieren Sie die Option Automatisch Google Meet-Videkonferenzen hinzufügen, wenn ich einen Termin erstelle.
Die geänderte Einstellung wird automatisch gespeichert. Sie haben in Zukunft beim Erstellen von Terminen und Einladen von Personen übrigens weiterhin die Möglichkeit, von Hand eine Google-Meet-Konferenz zu aktivieren.
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