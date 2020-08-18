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Gaby Salvisberg
18. Aug 2020
Lesedauer 2 Min.

Verwirrung vermeiden

Dem Google-Kalender das Anfügen von Meet-Links austreiben

Googles Kalender fügt jeder Termin-Einladung einen Link zu Googles eigener Videokonferenzlösung Meet an, sofern Sie den nicht entfernen. Das hat auch schon zu roten Köpfen geführt. So schalten Sie es ab.

Was soll denn der Google-Meet-Link?

© (Quelle: PCtipp.ch)

Beim Erstellen eines Termins können Sie in Google Kalender die Teilnehmenden automatisch via E-Mail einladen lassen. Soweit, so gut, so nützlich. Nur fügt aber Google jedesmal auch noch einen Link zur Google-eigenen Videokonferenzlösung Google Meet ein. Das hat bereits verschiedentlich Verwirrung gestiftet, wie der PCtipp vor rund einer Woche berichtet hat.

Im Einladungstext stand zwar «Auf unserem üblichen Jitsi-Kanal»...

 © Quelle: PCtipp.ch

Die Einladung trifft standardmässig mit einem Link zu Google Meet ein, auch wenn Sie beabsichtigen, sich persönlich zu treffen oder etwas ganz anderes als Meet benutzen wollen.

Im Einzelfall lässt sich der Google-Meet-Link beim Erstellen der Einladung entfernen, indem Sie hinter Mit Google Meet teilnehmen aufs X-Icon klicken.

Übers X-Symbol hinter «Mit Google Meet teilnehmen» lässt sich der Meet-Link im Einzelfall entfernen

 © Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie Ihre Termine gar nie via Videokonferenz wahrnehmen oder falls Sie für solche Zwecke eine andere Lösung – wie z.B. Jitsi oder Teams – verwenden, dann sollten Sie das automatische Anfügen von Google-Meet-Links deaktivieren.

Öffnen Sie im Browser die Google-Kalender-Seite https://calendar.google.com und loggen Sie sich mit Ihrem Google-Konto ein. Klicken Sie oben aufs Zahnrad-Icon und besuchen Sie die Einstellungen. Scrollen Sie ein ziemlich weites Stück herunter oder klicken Sie links auf Termineinstellungen. Hier deaktivieren Sie die Option Automatisch Google Meet-Videkonferenzen hinzufügen, wenn ich einen Termin erstelle.

Deaktivieren Sie die Option zu Google Meet

 © Quelle: PCtipp.ch

Die geänderte Einstellung wird automatisch gespeichert. Sie haben in Zukunft beim Erstellen von Terminen und Einladen von Personen übrigens weiterhin die Möglichkeit, von Hand eine Google-Meet-Konferenz zu aktivieren.

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