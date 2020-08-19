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Gaby Salvisberg
19. Aug 2020
Lesedauer 2 Min.

Google Kalender

Google Kalender auf europäische (24-Stunden-)Anzeige umstellen

Zeigt Ihr Google-Kalender Uhrzeiten im amerikanischen 12-Stunden-Format an (3:00PM statt 15:00)? Oder erscheinen die Kalenderdaten mit «verdrehten» Monats- und Tagesangaben? Das lässt sich umschalten.

Googles Terminangaben kommen standardmässig im US-Format daher

© (Quelle: PCtipp.ch)

Öffnen Sie den Google-Kalender (calendar.google.com) im Desktop-Webbrowser und loggen Sie sich mit Ihrem Google-Konto ein. Gehen Sie oben übers Zahnradsymbol zu den Einstellungen.

Gleich ganz oben bei Allgemein/Sprache und Region finden Sie bereits das Datums- und Zeitformat. Stellen Sie beides passend ein.

Ändern Sie die Formate nach Ihren Vorlieben

 © Quelle: PCtipp.ch

Zusatztipp: Auch bei der richtigen Ländereinstellung ist im Google-Kalender manchmal noch mehr anzupassen. Scrollen Sie noch weiter herunter, bis Sie zu Ansichtsoptionen stossen. Nach unserer Wochenrechnung beginnt die Woche am Montag. Bei Google ist der Wochenbeginn aber oft noch auf Sonntag eingestellt. Ändern Sie dies ebenfalls, wenn Sie schon hier sind.

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