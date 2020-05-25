Google Kalender in Thunderbird

Lösung: Das Einbauen des Google Kalenders in Thunderbird erforderte immer wieder einmal ein anderes Vorgehen. So funktioniert die ursprüngliche Anleitung schon länger nicht mehr.

Inzwischen ist es aber sehr einfach und klappt auch mit Google-Konten, für die eine Zwei-Wege-Authentifizierung aktiv ist. Legen Sie fürs Einrichten also auch Ihr Handy bereit, welches bald die SMS mit dem Bestätigungscode in Empfang nehmen soll.

Wichtig: Besorgen Sie sich in Thunderbird zuerst die passenden Add-Ons, nämlich Lightning sowie Provider for Google Calendar. Falls Sie die Add-Ons schon haben, sollten Sie diese trotzdem unbedingt auf die aktuellen Versionen aktualisieren. Eine Übersicht über die bei Ihnen derzeit installierten Add-Ons finden Sie übers Hamburger-Menü (Icon mit dem Stapel aus drei Querstrichen oben rechts) und dem Punkt Add-Ons gefolgt von Erweiterungen; alternativ übers Menü Extras (Alt+X) Add-Ons/Erweiterungen. Sind beide schon installiert, machen Sie übers Zahnrad-Menü und Auf Updates überprüfen kurz den Versionscheck. Falls Updates angezeigt werden, lassen Sie Thunderbird neu starten, damit es Gelegenheit erhält, diese zu installieren. Erst jetzt kanns weitergehen.

Sind die Add-Ons in den aktuellen Versionen vorhanden, wechseln Sie zum Kalender-Tab. Ein Rechtsklick auf den vorhandenen (leeren) «Privat»-Kalender, gefolgt von Neuer Kalender. Wählen Sie im neuen Fenster die Option Im Netzwerk und klicken Sie auf Weiter.

Im folgenden Dialog ist wieder ein funktionierender, separater Eintrag Google Calendar zu sehen. Wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf Weiter.