Google-Kontakte in Excel importieren

Bisher ist es nicht vorgesehen, aus Excel direkt auf die Google-Kontakte zuzugreifen. Falls Sie also mit Word einen Serienbrief an eine Excel-Liste mit Ihren Google-Kontakten erzeugen wollen, müssen Sie die Kontakte erst aus Google exportieren, anschliessend in Excel importieren.

Loggen Sie sich via Webbrowser via google.com in Ihr Google-Konto ein und öffnen Sie die Google-Kontakte.

Tipp! Möchten Sie nur bestimmte Kontakte exportieren? Und handelt es sich um eine Gruppe von Kontakten, die Sie immer wieder für diesen Zweck brauchen? Markieren Sie die gewünschten Kontakte durch Anhaken. Oben rechts finden Sie ein Symbol für Label. Hier gehts zu Label erstellen. Erzeugen Sie zum Beispiel ein Label namens Vereinsmitglieder und weisen Sie allen zutreffenden Kontakten dieses Label zu; auch wenn Sie welche neu erfassen. Künftig können Sie dann direkt die Kontakte mit diesem Label exportieren.