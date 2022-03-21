Google-Kontakte mit Thunderbird synchronisieren

Speichern Sie die entstandene Datei contacts.vcf zum Beispiel auf Ihrem Desktop. Öffnen Sie in Thunderbird das Adressbuch und gehen Sie zu Extras/Importieren. Aktivieren Sie Adressbücher und klicken Sie auf Weiter. Im nächsten Dialog greifen Sie zu vCard-Datei (.vcf). Nach dem nächsten Weiter-Klick zeigen Sie ihm die exportierte Datei contacts.vcf und klicken auf Öffnen. Damit werden die Einträge in ein separates Adressbuch namens contacts importiert. Von dort aus können Sie diese markieren und in Ihr Persönliches Adressbuch verschieben.

Google-Kontakte mit CardBook synchroniseren

Das Adressbuch ist eine ewige Baustelle sowohl bei Google als auch bei den Thunderbird-Entwicklern. Kaum taucht ein Add-on auf, das ein einfaches Synchronisieren mit dem in Thunderbird eingebauten Adressbuch ermöglicht, kommt wieder Google daher und ändert die Regeln und Konfigurationen, sodass das Add-on wirkungslos wird. Normale CardDAV-Formate sollen zwar neuerdings viasynchronisierbar sein. Und es mag vielleicht mit anderen Clouddiensten (z.B. OwnCloud) funktionieren, aber mit einem Google-Konto habe ich es nicht zum Laufen gebracht. Was eigentlich schnurz ist, denn die bestehende Adressbuchfunktion in Thunderbird ist ohnehin ein Trauerspiel.

Darum hat sich ein Entwickler namens Philippe Vigneau hingesetzt und das Add-on CardBook ins Leben gerufen. Dieses ersetzt auf Wunsch in Thunderbird das Adressbuch komplett und erlaubt ein Synchronisieren mit verschiedenen CardDAV- oder vCard-Diensten, so auch mit Google-Kontakten. Das Add-on wird auch von einigen Hochschulen empfohlen und wurde den Thunderbird-Entwicklern schon von verschiedenen Seiten zur festen Übernahme in den ansonsten guten Mailclient vorgeschlagen. Wir wissen nicht, ob dies irgendwann geschieht. Bis dahin installieren Sie das Add-on halt von Hand.

Schritt 1: Dies geschieht, indem Sie im Hamburger-Menü den Punkt Add-ons/Erweiterungen öffnen, dort nach CardBook suchen und das gefundene Add-on in Thunderbird Hinzufügen.

Schritt 2: Beim ersten Start von CardBook führt ein Assistent Sie durch den Einrichtungsprozess und importiert die bestehenden Adressbücher in sein eigenes, moderneres Format.

Schritt 3: Im nächsten Schritt findet es die Onlinekonten der bereits eingerichteten Mailadressen, zum Beispiel die Microsoft- oder eben die Gmail-Konten. Klicken Sie vor dem Kontonamen auf Validieren. Sollte das Passwortfeld rot umrahmt sein, tippen Sie dort Ihr Kennwort ein. Wenn OAuth- bzw. 2FA-Dialoge erscheinen, bestätigen Sie diese wie beim Einrichten von Google-Konten gewohnt.

Schritt 4: Nach dem Einrichten empfiehlt es sich, Thunderbird neu zu starten, worauf die Kontakte synchronisiert sind.