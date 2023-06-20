Google-Mail findet nichts

Beim Durchforsten Ihres Gmail-Kontos im Webbrowser fällt Ihnen auf, dass jenes bei bestimmten Suchmethoden einfach auf Durchzug stellt.

Sie wissen beispielsweise, dass mehrere Mails vorhanden sein müssen, die im Betreff das Wort «Sicherheitswarnung» enthalten. Wenn Sie allerdings nur nach warn suchen oder es mit Wildcards (Jokerzeichen) probieren (*warn*), findet Gmail nichts.

Lösung: Das liegt daran, dass Gmail generell keine Wildcards unterstützt, sondern nur ganze Wörter. Suchen Sie daher nach dem ganzen Wort oder beginnen Sie den Wortanfang einzutippen – damit schlägt Gmail Ihnen automatisch ganze Wörter vor, nach denen Sie suchen könnten. Hierin unterscheidet sich Gmail von der herkömmlichen Google-Suche.

Workaround: Wenn Sie dennoch eine Suche nach einer bestimmten Zeichenfolge durchführen wollen, die mitten in einem Wort vorkommt, greifen Sie zu einem Mailprogramm wie Mozilla Thunderbird. Darin lässt sich ein Google-Mail-Konto ebenfalls verwalten. Klicken Sie mit rechts auf den zu durchsuchenden Ordner und wählen Sie Nachrichten suchen. Mit einer Suche wie Betreff enthält und der entsprechenden Zeichenfolge werden Sie in Ihrem Google-Mail-Konto dennoch fündig.