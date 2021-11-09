Google Maps von A-Z

Googles Kartendienst hat der Konkurrenz einiges voraus: Dank der engen Verknüpfung mit anderen Google-Diensten – insbesondere der Suchmaschine – findet man auf den Karten nicht nur von Ort zu Ort, sondern kann sich detailliert über alle eingezeichneten Punkte informieren. Und bei der Information hört es noch nicht auf: Dank Zusammenarbeit mit Drittanbietern können Hotels reserviert, Tische in Restaurants gebucht und Karten für ein Musical gekauft werden. Google Maps ist also längst nicht mehr einfach ein Kartendienst, sondern ein Taschenreisebüro, das alle Informationen aus dem Google-Universum mit einer weltweiten Karte verknüpft. Google Maps kann man direkt am Computer via Browser nutzen (maps.google.com), am nützlichsten aber ist der Dienst, wenn man ihn auf dem Smartphone via App verwendet, die es sowohl für Android- als auch iOS-Geräte gratis im entsprechenden Store gibt. Diese Apps werden regelmässig aktualisiert, aber nur im Abstand von rund drei Monaten kommen tatsächlich neue Funktionen dazu. Wir haben die Neuerungen der letzten zwölf Monate unter die Lupe genommen und stellen sie hier vor.

Navigation

Die Navigation in Google Maps ist zuverlässig und immer auf dem neusten Stand. Kein Wunder, denn Google sammelt fleissig die Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer, während sie unterwegs sind, und merkt sofort, wenn es irgendwo harzt. In diesem Bereich gibt es vier Neuerungen:

Navi mit erweiterter Realität