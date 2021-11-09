Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
9. Nov 2021
Lesedauer 6 Min.

Google Maps

Google Maps von A-Z

Klar, wohl fast alle haben schon mal Google Maps zur Navigation benutzt. Aber der Kartendienst hat auch dutzende andere Funktionen in petto, die kaum jemand kennt. Wir haben die Wichtigsten für Sie ausprobiert und sagen Ihnen, wo Sie diese finden.

Die besten Tricks für Google Maps

© (Quelle: Screenshot / NMGZ)

Googles Kartendienst hat der Konkurrenz einiges voraus: Dank der engen Verknüpfung mit anderen Google-Diensten – insbesondere der Suchmaschine – findet man auf den Karten nicht nur von Ort zu Ort, sondern kann sich detailliert über alle eingezeichneten Punkte informieren. Und bei der Information hört es noch nicht auf: Dank Zusammenarbeit mit Drittanbietern können Hotels reserviert, Tische in Restaurants gebucht und Karten für ein Musical gekauft werden. Google Maps ist also längst nicht mehr einfach ein Kartendienst, sondern ein Taschenreisebüro, das alle Informationen aus dem Google-Universum mit einer weltweiten Karte verknüpft. Google Maps kann man direkt am Computer via Browser nutzen (maps.google.com), am nützlichsten aber ist der Dienst, wenn man ihn auf dem Smartphone via App verwendet, die es sowohl für Android- als auch iOS-Geräte gratis im entsprechenden Store gibt. Diese Apps werden regelmässig aktualisiert, aber nur im Abstand von rund drei Monaten kommen tatsächlich neue Funktionen dazu. Wir haben die Neuerungen der letzten zwölf Monate unter die Lupe genommen und stellen sie hier vor.

Die Navigation in Google Maps ist zuverlässig und immer auf dem neusten Stand. Kein Wunder, denn Google sammelt fleissig die Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer, während sie unterwegs sind, und merkt sofort, wenn es irgendwo harzt. In diesem Bereich gibt es vier Neuerungen:

Navi mit erweiterter Realität

Bild 1: Live View macht das Navigieren für Fussgänger noch einfacher

 © Quelle: PCtipp.ch

Dank Live View müssen Sie nicht einmal mehr Karten lesen können, wenn Sie mit Unterstützung des Smartphones zu Fuss von A nach B gelangen wollen. Sie blicken einfach auf den Bildschirm und schauen, in welche Richtung die Pfeile zeigen, Bild 1. Mittels erweiterter Realität («Augmented Reality», kurz AR) werden Strassen und je nach Ort auch andere Dinge im Sichtfeld der Kamera angeschrieben. Dieser Dienst funktioniert nur an Orten, wo es Google Street View gibt.

So nutzen Sie den Dienst: Geben Sie den Start- und Zielort wie üblich im Routenplaner ein. Beim Verkehrsmittel wählen Sie zu Fuss und tippen auf Live View. Beim ersten Mal müssen Sie der App Zugriff auf die Kamera gewähren, damit der Dienst funktioniert. Danach richten Sie das Smartphone kurz auf verschiedene Gebäude, damit Google Ihren exakten Standort ermitteln kann. Sobald dies geschehen ist, werden die Richtungspfeile und Wegmarken auf dem Kamerabild eingeblendet.

Sehenswürdigkeiten

Bild 2: Blenden Sie die Sehenswürdigkeiten entlang der Route ein

 © Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie Google Maps zum Navigieren verwenden, können Sie sich entlang Ihrer Route Sehenswürdigkeiten anzeigen lassen – ganz egal, ob Sie zu Fuss oder mit dem Auto unterwegs sind, Bild 2.

So nutzen Sie den Dienst: Geben Sie das Ziel Ihrer Route in der Suche ein und wählen Sie im unteren Bereich des Bildschirms Route. Starten Sie durch Antippen von Start die Navigationsfunktion. Wischen Sie den Infobereich unten im Bildschirm nach oben und tippen Sie auf Entlang der Route suchen. Danach wählen Sie entweder Attractions oder geben im Suchfeld Sehenswürdigkeiten ein. Sofort werden entlang der Route Orte (Denkmäler, Museen, Gebäude) angezeigt, die als «sehenswert» eingestuft werden. Darunter steht, wie viel Zusatzzeit einberechnet werden muss, um sie zu besuchen. Tippt man auf eine der Sehenswürdigkeiten, wird sie in die Route integriert und die Fahrzeit neu berechnet.

Verbesserte Stauinformation

Bild 3: Zu Staus gibts jetzt noch detailliertere Informationen

 © Quelle: PCtipp.ch

Wer eine Route plant, erhält schon seit längerer Zeit Informationen, wo der Verkehr stockt. Die Streckenabschnitte sind auf der Route rot eingefärbt. Anhand der Symbole erkennt man, um welche Verkehrsbehinderung es sich handelt, und kann durch Antippen Detailinformationen abrufen, Bild 3.

So nutzen Sie den Dienst: Tippen Sie auf das Stau-Symbol, sehen Sie, wie lange die voraussichtliche Wartezeit ist.

ÖV-Abfahrtszeiten abfragen

Auf Google Maps sind auch die Haltestellen des öffentlichen Verkehrs eingezeichnet – von der Tramhaltestelle bis zum Hauptbahnhof. Tippen Sie auf eine Haltestelle, sehen Sie, welche Linien dort verkehren, Bild 4. Neu können Sie sich auch pro Linie alle Abfahrtszeiten anzeigen lassen.

Bild 4: Google Maps ist auch ein Fahrplan

 © Quelle: PCtipp.ch

So nutzen Sie den Dienst: Wischen Sie die weisse Infokarte mit dem Finger nach oben. Wählen Sie anschliessend durch Antippen Ihre Linie aus. Alle Abfahrtszeiten werden jetzt eingeblendet.

Orte suchen

Wenn Sie einen Ort suchen, sei es ein Museum, Restaurant, einen Velohändler oder auch nur eine Toilette: Mit Google Maps finden Sie ihn. Geben Sie einfach einen passenden Begriff ins Suchfeld ein und sofort werden die Resultate im aktuellen Kartenausschnitt angezeigt. Auch hier gibt es einige spannende Neuerungen, die das Finden erleichtern.

Bessere Ergebnisse dank Filter

Bild 5: Mittels Filtern können Sie die Suche einschränken

 © Quelle: PCtipp.ch

Die zwei wichtigsten Filter werden bei praktisch jeder Suche angeboten: Jetzt geöffnet und Top bewertet, Bild 5. Noch besser aber sind die Suchmöglichkeiten, die Google Maps vorschlägt. Denn diese richten sich nach dem Angebot im jeweiligen Kartenausschnitt, was bedeutet, dass sie immer etwas anders sind. Halten Sie sich in einem Museumsviertel auf, sehen die vorgeschlagenen Stichworte ganz anders aus, als wenn Sie auf einer Bergwanderung sind.

So nutzen Sie den Dienst: Tippen Sie unten im Kartenausschnitt auf den Befehl Erkunden und schauen Sie sich die Suchvorschläge an. Wählen Sie anschliessend einen der Vorschläge, werden die passenden Orte im Kartenausschnitt angezeigt.

Hotel finden

Google Maps eignet sich bestens, um Hotelzimmer nicht nur zu finden, sondern auch zu reservieren. Dazu geben Sie zum Beispiel Hotel Berlin Kreuzberg in die Suchmaske ein und schon wird auf der Karte der entsprechende Ausschnitt mit allen möglichen Unterkünften angezeigt. Sie können die Suche verfeinern, indem Sie die Reisezeit angeben, einen Preisrahmen definieren oder nur Hotels mit Top-Bewertungen anzeigen lassen. Neu gibt es jetzt auch die Möglichkeit, nach Ausstattung zu filtern. So können Sie zum Beispiel nur Hotels anzeigen lassen, die über einen Gratisparkplatz verfügen und bei denen Hunde zugelassen sind.

Bild 6: Google Maps unterstützt Sie beim Finden und Reservieren von Hotels

 © Quelle: PCtipp.ch

So nutzen Sie den Dienst: Wischen Sie bei den Suchfiltern nach links, bis die Schaltfläche Ausstattungsmerkmale angezeigt wird, Bild 6 A. Tippen Sie zuerst darauf und danach auf die Ausstattung, die Sie von Ihrem Hotel erwarten B. Nun werden nur noch jene Hotels angezeigt, die Ihre Kriterien erfüllen.

Kinofilme & Spielzeiten

Die Angaben, die Google auf der Karte bei Kinos hinterlegt, sind deutlich detaillierter geworden: Welche Filme im Programm sind und ihre Spielzeiten werden neu direkt in der App angezeigt, Bild 7.

Bild 7: Lust auf einen Film? Google Maps hilft Ihnen auch hier weiter

 © Quelle: PCtipp.ch

So nutzen Sie den Dienst: Suchen Sie in einem Kartenausschnitt nach Kinos (oder nach Kinos an einem bestimmten Ort). Tippen Sie direkt in der Karte ein Kino an, sehen Sie unten im Bildschirm die Informationen zur Routenplanung. Schieben Sie dieses Fenster mit dem Finger nach oben, sehen Sie bei einigen Kinos, um welche Zeit welche Filme gespielt werden. Bei einigen Kinos können Sie nach dem Tippen auf die Vorführzeit sogar über einen Drittanbieter Karten kaufen.

Maps anonym nutzen

Bild 10: Im Inkognitomodus werden Ihre Nutzerdaten nicht gespeichert

 © Quelle: PCtipp.ch

Viele der in diesem Artikel vorgestellten Neuerungen greifen auf Nutzerdaten zu. Da fragt man sich schon mal, ob man wirklich bei jeder einzelnen Suchanfrage will, dass die Daten im Profil gespeichert werden sollen. Für solche Fälle hat Google für Maps den brandneuen Inkognitomodus bereitgestellt, den viele Nutzende bereits von ihrem Internetbrowser her kennen. Ist die Funktion einmal eingeschaltet, werden

  • keine Suchverlaufdaten mehr im Konto gespeichert,
  • der Standortverlauf oder geteilte Standorte nicht mehr aktualisiert,

  • die durchgeführten Aktivitäten nicht verwendet, um Google Maps zu personalisieren.

So nutzen Sie den Dienst: Tippen Sie in Google Maps auf Ihr Profilbild, Bild 10 A. Wählen Sie Inkognitomodus aktivieren B. Im folgenden Fenster tippen Sie auf Schliessen. Anstelle Ihres Profilbilds sehen Sie jetzt das Symbol des Inkognitomodus. Um wieder in den normalen Modus zu wechseln, tippen Sie auf dieses Bild und auf die Option Inkognitomodus deaktivieren.

Inhalt

Kommentare

Apps Navigation Google Kartendienste Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare