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Claudia Maag
1. Jul 2021
Lesedauer 4 Min.

«Gemerkt»

Google Maps: Das bietet «Meine Orte» heute

Google versorgt seine Karten-App regelmässig mit neuen Funktionen, zur Freude von Reiselustigen. Eine nützliche Funktion ist «Meine Orte», welche in der Handy-App nun unter dem Tab «Gemerkt» zu finden ist. Eine Übersicht.
Screenshot Google Maps im Desktop-Webbrowser

In der Webversion heisst die Funktion auch am 01.07.21 noch «Meine Orte»

© Quelle: PCtipp.ch

Google überarbeitet und ergänzt seinen Kartendienst Google Maps stetig. So fasste der Suchmaschinenkonzern zum Beispiel 2019 Flights, Hotels und Trips auch für seine Desktop-Version zusammen und machte es einfacher, seine Reisen via google.com/travel zu verwalten. Im Mai 2021 kündigte der US-Konzern fünf neue Funktionen an (PCtipp berichtete), darunter eine Kartenfilterung nach Tageszeit (um 8 Uhr nur Cafés), detailliertere Strassenkarten und Live View für Fussgänger direkt ab Karte. Doch was bietet uns denn eigentlich Google Maps heute in der Rubrik «Meine Orte»? Wir haben uns dies angeschaut und für Sie auf den kommenden Seiten zusammengefasst.

Meine Orte / Gemerkt

Webversion

Webversion von Google Maps am 1.07.21

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

«Meine Orte» in der Webversion (Stand: 1.07.21)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

In der Webversion von Google Maps heisst diese Rubrik auch im Juli 2021 noch immer «Meine Orte» und ist via Hamburger-Menü (oben, links) zu finden.

Meine Orte ist in der Webversion nach Mit Label, Gespeichert, Besucht und Karten unterteilt. Eine Übersicht finden Sie unter Gespeichert, beispielsweise die Favoriten sind hier verortet.

Mobile App

«Meine Orte» heisst 2021 «Gemerkt»

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

In der mobilen App wurden «Meine Orte» mittlerweile in die Registerkarte Gemerkt integriert. Was man bisher kannte, ist nun – wenn man ein wenig nach unten scrollt – unter Meine Listen zu finden.

Ganz oben erblickt man zuerst Zuletzt gemerkt und Gespeicherte Orte in der Nähe, gefolgt von Besucht.

Weiter unten sind Ihre Listen zu finden, ganz unten Buttons wie Zeitachse oder Folge ich.

Auf der nächsten Seite finden Sie die Optionen von Meine Listen.

Gemerkt: Meine Listen

Markierte Orte

Wenn Sie Orte speichern, werden diese mit einem Sternchen versehen und sind anschliessend hier aufzufinden.

Möchte ich hin

Sie träumen von Ferien oder planen bereits Urlaube fürs nächste Jahr? Dafür ist die Rubrik Möchte ich hin gedacht. So finden Sie Ihre Lieblingsdestinationen rascher.

Mit Label

Hier finden Sie z.B. die hinterlegte Heimadresse oder den Arbeitsort. Aber auch die Namen und Adressen Ihrer im Adressbuch gespeicherten und mit Google synchronisierten Kontakte. Über das Plus-Zeichen fügen Sie weitere Adressen bzw. Labels hinzu.

Besuchte Orte

Besuchte Orte (Stand: 01.07.21)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Unter Besuchte Orte können Sie die Orte sehen, an denen Sie in letzter Zeit waren und dafür Google Maps nutzten. Dies funktioniert nur, wenn Sie den Standortverlauf in Google Maps erlaubt haben und so nutzen. Google nutzt Ihre Zeitachse, um Ihre besuchten Orte aufzulisten. Beispielsweise, wenn Sie Ihre Privat- oder Arbeitsadresse gespeichert haben, werden diese auf der Zeitachse angezeigt. Oder wenn Sie für einen Ausflug Maps verwendet haben, um sich dorthin lotsen zu lassen.

Sie können Besuchte Orte nach Wunsch veröffentlichen, bearbeiten oder teilen. Wenn Sie ein wenig nach unten scrollen, kann die Route per Google Maps direkt gestartet werden.

Hinweis: Wenn Sie die Zeitachse löschen möchten, tippen Sie in Google Maps auf Ihr Profilbild, öffnen die Einstellungen und gehen zu Google-Maps-Verlauf.

Favoriten

Alles, was Sie mit einem «Herzli» markieren, wird hier gespeichert.

Sie können Favoriten nach Wunsch veröffentlichen, bearbeiten oder teilen. Wenn Sie ein wenig nach unten scrollen, kann die Route per Google Maps direkt gestartet werden.

Ausserdem finden Sie hier Listen, die Sie selbst erstellen und entweder auf Privat gesetzt (Beispiel: Privat cm) oder für Arbeitskollegen, Freunde oder Familien freigegeben haben (Beispiel: Arbeitsrelevant2).

Zeitachse, Reservierungen, Folge ich und Karten (My Maps)

Zeitachse, Reservierungen, Firmen denen Sie folgen und erstellte Karten sind hier zu finden

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Ganz unten finden Sie nun runde Buttons für die Zeitachse, Ihre Reservierungen und Firmen bzw. Orte, denen Sie via Maps folgen.

Per Tippen auf Zeitachse können Sie Ihre Bewegungen z.B. für heute oder für ein bestimmtes Datum nach Reisen, Statistiken, Orte, Städte oder Welt unterteilt anschauen.

Auch Karten, die Sie in der App My Maps erstellt haben, sind hier verortet. Mit My Maps, ebenfalls von Google, können Sie benutzerdefinierte Karten erstellen und mit anderen teilen.

(Dieser Artikel erschien erstmals im Juni 19 und wurde am 01.07.21 aktualisiert und ergänzt.)

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