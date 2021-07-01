Google Maps: Das bietet «Meine Orte» heute

In der mobilen App wurden «Meine Orte» mittlerweile in die Registerkarte Gemerkt integriert. Was man bisher kannte, ist nun – wenn man ein wenig nach unten scrollt – unter Meine Listen zu finden.

Ganz oben erblickt man zuerst Zuletzt gemerkt und Gespeicherte Orte in der Nähe, gefolgt von Besucht.

Weiter unten sind Ihre Listen zu finden, ganz unten Buttons wie Zeitachse oder Folge ich.

Auf der nächsten Seite finden Sie die Optionen von Meine Listen.

Gemerkt: Meine Listen

Markierte Orte

Wenn Sie Orte speichern, werden diese mit einem Sternchen versehen und sind anschliessend hier aufzufinden.

Möchte ich hin

Sie träumen von Ferien oder planen bereits Urlaube fürs nächste Jahr? Dafür ist die Rubrik Möchte ich hin gedacht. So finden Sie Ihre Lieblingsdestinationen rascher.

Mit Label

Hier finden Sie z.B. die hinterlegte Heimadresse oder den Arbeitsort. Aber auch die Namen und Adressen Ihrer im Adressbuch gespeicherten und mit Google synchronisierten Kontakte. Über das Plus-Zeichen fügen Sie weitere Adressen bzw. Labels hinzu.

Besuchte Orte