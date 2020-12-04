Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
4. Dez 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Google Maps: Entfernung messen

Falls Sie eine Wander- oder Fahrtroute planen möchten, kann Google Maps Ihnen die Entfernung anzeigen – auch jene der Luftlinie.

Entfernung messen mit der Android-Version von Google Maps

© Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Maps im Browser

  1. Geben Sie in Google Maps zuerst einen Startpunkt ein, beispielsweise den Türlersee (Kanton Zürich).
  2. Dann tätigen Sie mit der Maus einen Rechtsklick.
  3. Wählen Sie Entfernung messen.
  4. Klicken Sie danach auf einen Punkt in der Karte, um diese Strecke abmessen zu lassen. In unserem Beispiel (Türlersee – Waldspitz) beträgt die Distanz 21 km (Luftlinie).
  5. Klicken Sie auf die schwarze Linie, um den Pfad noch zu ändern.

Maps für Android (und iOS)

  1. Geben Sie zuerst einen Startpunkt ein, beispielsweise den Türlersee (Kanton Zürich).
  2. Drücken Sie etwas länger auf den roten Punkt.
  3. Wischen Sie im unteren Display-Bereich das Fenster nach oben. Sie sollten folgendes sehen: Gesetzte Markierung.

  4. Tippen Sie auf Entfernung messen.
  5. Bewegen Sie mit den Fingern die Karte bis zu Ihrem Ziel (bei uns: Wildnispark Zürich Langenberg).

  6. Tippen Sie dann auf das Plus-Zeichen (Hinzufügen).

  7. Im weissen Bereich wird nun die Distanz (Luftlinie) angezeigt (3,6 km).
  8. Sie können dies auch mit mehreren Etappenzielen wiederholen.

Entfernung messen mit der Android-Version von Google Maps

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Hinweis: Wir haben dies zwar mit einem Android-10-Smartphone durchgeführt, aber mit einem iPhone sollte es ähnlich funktionieren.

Noch besser, um (Wander-)Routen zu planen, ist allerdings Komoot. Dort können Sie Routen speichern, verwalten und erhalten ausserdem Höhenprofile. Einen Übersichts-Artikel zu Komoot finden Sie hier.

(Dieser Artikel erschien erstmals im August 2019 und wurde am 4. Dezember 2020 aktualisiert.)

Inhalt

Kommentare

Navigation Google
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare