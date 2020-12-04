Google Maps: Entfernung messen

Hinweis: Wir haben dies zwar mit einem Android-10-Smartphone durchgeführt, aber mit einem iPhone sollte es ähnlich funktionieren.

Noch besser, um (Wander-)Routen zu planen, ist allerdings Komoot. Dort können Sie Routen speichern, verwalten und erhalten ausserdem Höhenprofile. Einen Übersichts-Artikel zu Komoot finden Sie hier.

(Dieser Artikel erschien erstmals im August 2019 und wurde am 4. Dezember 2020 aktualisiert.)