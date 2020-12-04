4. Dez 2020
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Google Maps: Entfernung messen
Falls Sie eine Wander- oder Fahrtroute planen möchten, kann Google Maps Ihnen die Entfernung anzeigen – auch jene der Luftlinie.
Maps im Browser
- Geben Sie in Google Maps zuerst einen Startpunkt ein, beispielsweise den Türlersee (Kanton Zürich).
- Dann tätigen Sie mit der Maus einen Rechtsklick.
- Wählen Sie Entfernung messen.
- Klicken Sie danach auf einen Punkt in der Karte, um diese Strecke abmessen zu lassen. In unserem Beispiel (Türlersee – Waldspitz) beträgt die Distanz 21 km (Luftlinie).
- Klicken Sie auf die schwarze Linie, um den Pfad noch zu ändern.
Maps für Android (und iOS)
- Geben Sie zuerst einen Startpunkt ein, beispielsweise den Türlersee (Kanton Zürich).
- Drücken Sie etwas länger auf den roten Punkt.
- Wischen Sie im unteren Display-Bereich das Fenster nach oben. Sie sollten folgendes sehen: Gesetzte Markierung.
- Tippen Sie auf Entfernung messen.
- Bewegen Sie mit den Fingern die Karte bis zu Ihrem Ziel (bei uns: Wildnispark Zürich Langenberg).
- Tippen Sie dann auf das Plus-Zeichen (Hinzufügen).
- Im weissen Bereich wird nun die Distanz (Luftlinie) angezeigt (3,6 km).
- Sie können dies auch mit mehreren Etappenzielen wiederholen.
Hinweis: Wir haben dies zwar mit einem Android-10-Smartphone durchgeführt, aber mit einem iPhone sollte es ähnlich funktionieren.
Noch besser, um (Wander-)Routen zu planen, ist allerdings Komoot. Dort können Sie Routen speichern, verwalten und erhalten ausserdem Höhenprofile. Einen Übersichts-Artikel zu Komoot finden Sie hier.
(Dieser Artikel erschien erstmals im August 2019 und wurde am 4. Dezember 2020 aktualisiert.)
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