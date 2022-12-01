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Claudia Maag
1. Dez 2022
Lesedauer 2 Min.

Navi-App

Google Maps: Offlinekarten aktualisieren

Wenn Sie manchmal Google-Maps-Karten für eine Offline-Nutzung herunterladen, sollten Sie diese ab und an aktualisieren. So gehts.
© (Quelle: Google)

Sie fahren durch einen Tunnel und haben keinen Empfang. Oder Sie befinden sich in einer Stadt oder irgendwo in der Pampa, wo Sie sich nicht auskennen. Wenn Ihr Orientierungssinn ähnlich optimierungsbedürftig ist wie jener der Autorin, dann verwenden Sie ebenfalls regelmässig Navigations-Apps. Dumm nur, wenn das Handy genau dann kein Netz hat. Bei Google Maps gibts dafür jedoch die Offline-Karten. Wie das Herunterladen funktioniert, ist hier erklärt. Wir haben dies bereits zu einem früheren Zeitpunkt erledigt, aber Google fordert Nutzerinnen und Nutzer von Zeit zu Zeit auf, diese Offline-Karten zu aktualisieren.

  1. Wenn Sie benachrichtigt werden, sehen Sie bei Benachrichtigungen einen roten Punkt. Manuell gelangen Sie via Registerkarte Neues und dann dem Tab Benachrichtigungen dorthin.
  2. Hier finden Sie Ihre früher heruntergeladenen Offlinekarten. Tippen Sie auf Karte heruntergeladen.
  3. Nun sehen Sie eine Liste all Ihrer heruntergeladenen Karten. Jeweils rechts davon sehen Sie ein Drei-Punkte-Symbol. Tippen Sie darauf.
  4. Anschliessend wählen Sie für eine Karte Aktualisieren. In unserem Beispiel wurden gleich alle Offlinekarten gleichzeitig aktualisiert.

Hier werden die Offlinekarten in Maps für Android aktualisiert

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der Google-Maps-Version 11.59.0700 durchgeführt. Wenn Sie Maps mit einem iPhone verwenden, finden Sie die Offlinekarten, indem Sie auf Ihr Profilbild tippen und dort anschliessend Offlinekarten auswählen.

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