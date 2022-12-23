23. Dez 2022
Lesedauer 2 Min.
Rückblick
Google Maps: Ihr persönlicher Jahresrückblick
Google präsentiert Ende Jahr jeweils mehrere offizielle Jahresrückblicke. Alternativ können Sie sich Ihre persönliche Google-Maps-Erinnerung anschauen.
Das im folgenden Genannte funktioniert nur, wenn Sie Google unter Aktivitätseinstellungen die Erlaubnis beim Standortverlauf erteilt haben oder den Suchmaschinenriesen z.B. Ihre Web- und App-Aktivitäten tracken lassen etc.
- In der mobilen Maps-App tippen Sie oben rechts auf Ihr Konto-Symbol.
- Wählen Sie Meine Zeitachse.
- Wählen Sie das Jahr 2022 aus. Sie können sich die Aktivitäten pro Monat anschauen.
- Alternativ können Sie am PC auf die Google-Maps-Zeitachse surfen.
- Webversion: In der Kartenansicht sehen Sie rote Punkte. Diese Orte haben Sie dieses Jahr besucht (resp. davon weiss Google). Klicken Sie auf einen roten Punkt, um einen Städtenamen oder jenen Ihres Fitnesscenters zu sehen. Ausserdem wird links die Zeitachse angepasst und zeigt an, wann und wie häufig Sie auf welche Art (ÖV, Auto) dorthin gereist sind. Auch bei Meine Orte hinterlegte Labels, z.B. Privat- und Arbeitsplatzadresse, sind ersichtlich.
- In der mobilen App werden Besuchte Orte in die Registerkarten Tag, Reisen, Statistiken, Orte, Städte und Welt aufgeteilt.
(Ursprung 2019, aktualisiert 23.12.22)
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der Maps-Version 11.60.0703 durchgeführt.
(Ursprung 2019; aktualisiert 23.12.22)
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