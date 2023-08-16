Google Maps: Suchleiste aus- und wieder einblenden

Viele Nutzerinnen und Nutzer verwenden für die Navigation die App Google Maps. Die beliebte Navi-App hat nun eine veränderte Bedienungsfunktion erhalten. Wer die Suchleiste auf der Karte ausblenden möchte, um die komplette Karte zu sehen, konnte bisher darauf tippen, und sie verschwand.

Wie «Googlewatchblog» schreibt, sollten Nutzer eigentlich folgende Benachrichtigung unterhalb der Suchleiste sehen: «To see the full map, swipe up on the search bar» (dt: «Um die vollständige Karte zu sehen, wischen Sie in der Suchleiste nach oben.»

Bei der Autorin tauchte weder auf einem Android-12 noch auf einem Android-13-Smartphone diese Benachrichtigung auf. Das ist nicht optimal, denn dass man nach oben swipen muss, damit man die ganze Karte sieht und die Suchleiste nur wieder erscheint, wenn man von oben nach unten wischt, ist nicht gerade intuitiv.

Öffnen Sie Google Maps und stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version installiert haben. Oben sehen Sie die Suchleiste (Hier suchen). Berühren Sie diese und wischen mit dem Finger nach oben. Um sie wieder anzeigen zu lassen, swipen Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmrand etwas nach unten. Falls dies nicht funktionieren sollte, tippen Sie unten auf die Registerkarte Erkunden oder Route, dann wird die Standard-Ansicht erneut angezeigt, welche die Suchleiste beinhaltet.

Dies wurde sowohl mit einem Android-12- als auch einem Android-13-Smartphone und der Maps-Version 11.92.0301 durchgeführt.