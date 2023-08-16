Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
16. Aug 2023
Lesedauer 2 Min.

Swipen statt Tippen

Google Maps: Suchleiste aus- und wieder einblenden

Die Suchleiste in Maps lässt sich nicht mehr per Touch ausblenden. So geht es jetzt.

Die Suchleiste verschwindet nicht mehr durch ein Tippen, sondern nur noch durch einen Swipe nach oben

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Viele Nutzerinnen und Nutzer verwenden für die Navigation die App Google Maps. Die beliebte Navi-App hat nun eine veränderte Bedienungsfunktion erhalten. Wer die Suchleiste auf der Karte ausblenden möchte, um die komplette Karte zu sehen, konnte bisher darauf tippen, und sie verschwand.

Wie «Googlewatchblog» schreibt, sollten Nutzer eigentlich folgende Benachrichtigung unterhalb der Suchleiste sehen: «To see the full map, swipe up on the search bar» (dt: «Um die vollständige Karte zu sehen, wischen Sie in der Suchleiste nach oben.»

Bei der Autorin tauchte weder auf einem Android-12 noch auf einem Android-13-Smartphone diese Benachrichtigung auf. Das ist nicht optimal, denn dass man nach oben swipen muss, damit man die ganze Karte sieht und die Suchleiste nur wieder erscheint, wenn man von oben nach unten wischt, ist nicht gerade intuitiv.

  1. Öffnen Sie Google Maps und stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version installiert haben.
  2. Oben sehen Sie die Suchleiste (Hier suchen). Berühren Sie diese und wischen mit dem Finger nach oben.
  3. Um sie wieder anzeigen zu lassen, swipen Sie mit dem Finger vom oberen Bildschirmrand etwas nach unten.
  4. Falls dies nicht funktionieren sollte, tippen Sie unten auf die Registerkarte Erkunden oder Route, dann wird die Standard-Ansicht erneut angezeigt, welche die Suchleiste beinhaltet.
Hinweis: Dies wurde sowohl mit einem Android-12- als auch einem Android-13-Smartphone und der Maps-Version 11.92.0301 durchgeführt.

Kommentare

Navigation Apps Google Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare