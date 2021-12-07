7. Dez 2021
Lesedauer 2 Min.
Wandern
Google Maps: Wanderroute als Reiseplan speichern – so gehts
Wer auf der Suche nach Wanderstrecken ist, wird auch bei Google Maps fündig. So speichern Sie diese für spätere Reisen.
Ob Sie nun gerne im Winter wandern oder Schneeschuh-Touren mögen: Google Maps kann auch eine Ideenquelle für neue Strecken sein.
- Rufen Sie die Webversion von Google Maps auf oder öffnen Sie die mobile App.
- Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, falls nötig.
- Zoomen Sie auf der Karte in der gewünschten Region näher heran, bis Sie ein grün-weisses Symbol mit einem Wanderer sehen. Alternativ oder zusätzlich halten Sie nach gestrichelten Linien Ausschau, die Wanderwege kennzeichnen.
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