Google Maps: die wichtigsten Tipps fürs Orte-Speichern und Listen-Erstellen

Seit einem Update im Herbst 2020, bei dem Google seinem Kartendienst Google Maps unter anderem eine neue Gemerkt-Registerkarten-Oberfläche spendierte, werden beim Gemerkt-Tab zuletzt hinzugefügte Orte zuoberst angezeigt und die Orte werden generell nach Kategorien wie Orte, Städte und Welt geordnet.

Wer diese Funktion nutzt, wird auch 2022 zuoberst Zuletzt gemerkt, dann Gespeicherte Orte in der Nähe, gefolgt von Besucht (falls Standortverlauf aktiviert) und darunter die Listen vorfinden (Stand: 10.08.22). Zu den Listen kommen wir später.

Ort speichern

Rufen Sie per Maps den Ort auf, den Sie speichern möchten. Tippen Sie auf Speichern. Wählen Sie aus einer der standardisierten Listen den Speicherort, beispielsweise Favoriten. Tippen Sie hierzu auf das Böxchen-Icon. Auf Wunsch können Sie eine Notiz erstellen. Tippen Sie oben auf dem Display auf Fertig.

Wie Sie Orte speichern und Listen erstellen, sehen Sie ausserdem in unserer Bildergalerie unten (klicken zum Vergrössern).

Dieser Artikel erschien erstmals im September 2020 und wurde am 10.08.22 aktualisiert und ergänzt.