Google Meet in Gmail ausblenden – so gehts

Unter Meet: Wählen Sie die Option Bereich «Meet im Hauptmenü ausblenden».

Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Falls Sie auch der (Hangouts-)Chat stört, können Sie diesen ebenfalls in den Chat-Einstellungen verschwinden lassen.

Hinweis: Mit der (Android-)Smartphone-App lässt sich Google Meet (noch) nicht anzeigen und entsprechend auch nicht ausblenden.