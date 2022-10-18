Google Meet: Whiteboard in Konferenzen verwenden – so gehts

PCtipp meint

Interessante Idee, wie in Microsoft Teams wäre die Nutzung eines Whiteboards zu begrüssen. Das Board an sich ist einfach gehalten und benutzerfreundlich und die Funktionsauswahl ist nicht schlecht. Doch die Umsetzung ist noch zu umständlich und man möchte nicht für jeden Quark ein weiteres Nutzerkonto erstellen. Was Nutzerinnen und Nutzer etwas sauer machen dürfte: Ohne Miro-Konto konnten keine Personen eingeladen werden, die Funktion Bring everyone to me etc. waren inaktiv.

Es sei erwähnt, dass ohne Miro-Konto dieses Board nur 24 Stunden existieren wird. Lästigerweise kann man es nur dann speichern, wenn man ein Miro-Konto hat (obwohl man via Google-Konto eingeloggt ist). Das Add-On Miro-Board wäre sehr interessant, wenn die Integration wirklich funktionieren würde und das Ganze deutlich einfacher und weniger datenhungrig wäre. Derzeit können wir es darum nicht empfehlen.