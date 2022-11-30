Google Meet: Zweitgerät im Companion-Modus verwenden

Im Companion-Modus können Sie Ihr Gerät als zweiten Bildschirm für einen Videoanruf verwenden. In diesem zweiten Bildschirm in einer Google-Meet-Videokonferenz sind Mikrofon und Video deaktiviert, um eine Rückkopplung zu vermeiden.

Beim Companion-Modus können Sie beispielsweise den Bildschirm freigeben, mit anderen Teilnehmenden chatten, ein Brainstorming machen oder andere darauf hinweisen, dass Sie etwas sagen möchten (Melden).

Gerade die Melde-Funktion ist laut Google nur in bestimmten Google-Workspace-Versionen verfügbar.