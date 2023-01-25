25. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.
OCR in Google Keep
Google Notizen: Text in einem Foto transkribieren
Wenn Sie ein Foto mit Wörtern darauf importieren, kann Google Notizen diesen Text erfassen. So gehts.
Googles Notizen-App Google Keep kann via OCR Texte aus Bildern auslesen. So gehts:
- Nach dem Öffnen von Google Notizen (Android, bzw. Google Keep für iOS) tippen Sie im unteren Display-Bereich direkt auf das Grafik-Icon und greifen zu Bild auswählen.
- Wählen Sie nun ein Foto aus, das unter anderem Text enthält.
- Zwar sehen Sie unten rechts ein Drei-Punkte-Symbol, doch wir benötigen eines im Menü oben. Tippen Sie in den Bildbereich, um es quasi zu bearbeiten.
- Nun tippen Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol und wählen Bildtext erfassen.
- Gehen Sie mit der Pfeil-Taste zurück zu Ihrer Notiz. In der Übersicht sehen Sie anschliessend unterhalb des Bildes die Worte, die Google Notizen transkribiert hat.
Wie Sie mit Google Notizen eine Audioaufnahme erstellen, ist übrigens hier erklärt.
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