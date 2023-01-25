Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
25. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.

OCR in Google Keep

Google Notizen: Text in einem Foto transkribieren

Wenn Sie ein Foto mit Wörtern darauf importieren, kann Google Notizen diesen Text erfassen. So gehts.

In der Übersicht sehen Sie anschliessend, was Google Notizen vom Text im Bild transkribiert hat

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Googles Notizen-App Google Keep kann via OCR Texte aus Bildern auslesen. So gehts:

  1. Nach dem Öffnen von Google Notizen (Android, bzw. Google Keep für iOS) tippen Sie im unteren Display-Bereich direkt auf das Grafik-Icon und greifen zu Bild auswählen.

  2. Wählen Sie nun ein Foto aus, das unter anderem Text enthält.
  3. Zwar sehen Sie unten rechts ein Drei-Punkte-Symbol, doch wir benötigen eines im Menü oben. Tippen Sie in den Bildbereich, um es quasi zu bearbeiten.
  4. Nun tippen Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Symbol und wählen Bildtext erfassen.
  5. Gehen Sie mit der Pfeil-Taste zurück zu Ihrer Notiz. In der Übersicht sehen Sie anschliessend unterhalb des Bildes die Worte, die Google Notizen transkribiert hat.

Wie Sie mit Google Notizen eine Audioaufnahme erstellen, ist übrigens hier erklärt.

Kommentare

Apps Google Tipps Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare