Aus den Google-Play-Points abmelden

Am letzten Montag haben Sie hier gelesen, dass Google nun im Play Store sogenannte Play Points lanciert hat. Die gute Nachricht dabei ist, dass Sie dem Punkte-Programm (zumindest derzeit noch) aktiv beitreten müssen. Wenn Sie das nicht tun, sammeln Sie keine Punkte.

Vielleicht haben Sie die Funktion aus Neugier oder aus Versehen aktiviert und wollen da wieder raus. Da ich mich nicht fürs Programm registriert habe, konnte ich keine deutschsprachigen Screenshots des Abmeldevorgangs erstellen. Der indische Blog «Gadgets To Use» hat eine Anleitung (engl.) verfasst, anhand welcher ich hier das Vorgehen in Deutsch beschreibe.

Das Punkte-Programm ist jeweils mit dem Google-Konto verknüpft. Wenn Sie sich per Desktop-Browser aus dem Programm abmelden, sollte die Abmeldung automatisch auch auf dem Smartphone übernommen werden, das unter dem gleichen Account läuft – und umgekehrt. Sie werden es daher nur mit einer der zwei beschriebenen Methoden erledigen müssen.

Aus den Google Play Points per Desktop-Webbrowser abmelden

Loggen Sie sich via google.com mit Ihrem Google-Konto ein. Surfen Sie zu dieser Adresse: https://support.google.com/googleplay/workflow/9984765. Im unteren Teil prüfen Sie das erwähnte Konto bei «Ist xy@gmail.com das Konto, mit dem Sie fortfahren möchten?». Verwenden Sie allenfalls Konto wechseln oder (falls es stimmt) benutzen Sie Bestätigen.