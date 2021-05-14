14. Mai 2021
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Google: Standard-Account ändern bei mehreren Konten – so gehts
PCtipp zeigt Ihnen, wie Sie ein anderes Google-Konto als Standard verwenden.
Wer mehrere Google-Konten gleichzeitig verwendet, kann nur eines als Standard verwenden. Die Autorin möchte aber nicht das von Google verwendete Konto (grünes Profilbild) als Standard haben, sondern das zweite von oben im Bild. Leider kann man dieses nicht per Knopfdruck einfach ändern. So gehts trotzdem.
Hinweis: Sie benötigen entweder alle Zugangsdaten der verschiedenen verwendeten Google-Konten zur Hand oder Sie haben Mailadressen samt Passwörter im Browser gespeichert.
- Öffnen Sie die Webseite www.google.com.
- Klicken Sie oben rechts auf Ihr Google-Konto-Profilbild.
- Wählen Sie aus den Optionen Abmelden aus. Melden Sie sich von sämtlichen Google-Konten ab.
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