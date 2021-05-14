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Claudia Maag
14. Mai 2021
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Google: Standard-Account ändern bei mehreren Konten – so gehts

PCtipp zeigt Ihnen, wie Sie ein anderes Google-Konto als Standard verwenden.
© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Wer mehrere Google-Konten gleichzeitig verwendet, kann nur eines als Standard verwenden. Die Autorin möchte aber nicht das von Google verwendete Konto (grünes Profilbild) als Standard haben, sondern das zweite von oben im Bild. Leider kann man dieses nicht per Knopfdruck einfach ändern. So gehts trotzdem.

Hinweis: Sie benötigen entweder alle Zugangsdaten der verschiedenen verwendeten Google-Konten zur Hand oder Sie haben Mailadressen samt Passwörter im Browser gespeichert. 

  1. Öffnen Sie die Webseite www.google.com.
  2. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Google-Konto-Profilbild.
  3. Wählen Sie aus den Optionen Abmelden aus. Melden Sie sich von sämtlichen Google-Konten ab.

Melden Sie sich von allen Google-Konten ab

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Klicken Sie anschliessend auf den Anmelden-Button. Melden Sie sich zuerst mit jenem Google-Konto an, das als Standard verwendet werden soll.

    • Anmelde-Button

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  •  Wer seine Zugangsdaten im Browser gespeichert hat, muss nach der Anmeldung des ersten Kontos nur die anderen anwählen und auf den Anmelden-Button klicken.

    • © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

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