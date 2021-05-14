Google: Standard-Account ändern bei mehreren Konten – so gehts

Wer mehrere Google-Konten gleichzeitig verwendet, kann nur eines als Standard verwenden. Die Autorin möchte aber nicht das von Google verwendete Konto (grünes Profilbild) als Standard haben, sondern das zweite von oben im Bild. Leider kann man dieses nicht per Knopfdruck einfach ändern. So gehts trotzdem.

Hinweis: Sie benötigen entweder alle Zugangsdaten der verschiedenen verwendeten Google-Konten zur Hand oder Sie haben Mailadressen samt Passwörter im Browser gespeichert.