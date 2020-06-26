Google Tabelle mit automatischer Zeitstempel-Spalte

Hand aufs Herz: Wissen Sie noch genau, wo Sie vor 10 Tagen waren und mit wie vielen Leuten Sie sich getroffen haben? Sie könnten natürlich einen Blick in Ihren Kalender werfen und darüber rätseln, ob Sie an dem Tag ausserhalb der eingetragenen Termine vielleicht spontan noch irgendwo hin gegangen sind. Oder Sie könnten in Ihrem Google-Konto Ihre Timeline aktivieren. Die nimmt anhand der Positionsdaten ungefähr auf, wo Sie an welchem Tag waren. Da fehlt aber immer noch die Info, ob Sie dann dort eine Maske getragen haben oder nicht.

Auch wenn – oder gerade weil – Sie die neue SwissCovid-App benutzen, könnte es hilfreich sein, in der nächsten Zeit irgendwo stichwortartig zu notieren, wann bzw. zu welchem Anlass Sie mit wie vielen Leuten wo zusammengetroffen sind. Falls Ihnen nämlich eines Tages die SwissCovid-App einen Kontakt zu einer infizierten Person meldet, können Sie diese Mitteilung etwas besser einschätzen.

Eine recht einfache Möglichkeit eines sehr rudimentären Kontakt-Logs für Google Tabellen stellen wir Ihnen hier vor. Der Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass Sie eine Verknüpfung dazu auf Ihren Android-Screen legen können. Ausserdem erleichtert das darin enthaltene Makro das Erfassen des Zeitstempels sehr. Die Grundlage fürs Makro haben wir hier gefunden.

So gehts

Es klingt komplizierter als es ist. Tun Sie Folgendes in Ihrem Webbrowser am Desktop-PC. Das Erfassen der einzelnen Einträge geht dann am Smartphone leicht von der Hand.

Besuchen Sie https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/ und loggen Sie sich mit dem Google-Konto ein, das Sie auch auf Ihrem Smartphone verwenden. Klicken Sie unten rechts aufs Plus-Zeichen, um eine neue Tabelle zu erstellen. Klicken Sie oben in den Namen Unbenannte Tabelle und nennen Sie diese zum Beispiel KontaktLog.

Die Spalten A bis D beschriften Sie mit: Wer/wo, Zeitstempel, Anzahl oder bloss Anz, Maske. Formatieren Sie die vier Spaltenüberschriften fett. Markieren Sie die vier Spalten und gehen Sie via Format zu Abwechselnde Farben. Wählen Sie eine Farbkombination aus, die Ihnen gefällt.