GPS-Daten in iPhone-Fotos

Tipp: Die Erfassung dieser GPS-Informationen kostet kein Geld. Es wird keine Datenverbindung angefordert und so entstehen auch keine Roaming-Gebühren. Daten fliessen erst, wenn Sie die gespeicherte Position auf einer Karte sehen möchten, die über das Internet geladen wird.

Die GPS-Informationen werden in den «Exif-Daten» gespeichert. Diese Informationen sind in jedes einzelne Digitalfoto eingebettet, aber nicht zu sehen. Sie lassen sich jedoch von einer kundigen Software auslesen. Auch wenn Sie das Foto teilen, bleiben die Daten erhalten – es sei denn, sie werden gelöscht. Aber darauf kommen wir noch.

Um die Exif-Daten anzuzeigen, öffnen Sie ein Bild in der Fotos-App und tippen am unteren Rand auf das «i». (1) Jetzt werden der Ort, der Zeitpunkt, das verwendete Gerät und mehr angezeigt.