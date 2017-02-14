GPX-Dateien öffnen

Möchten Sie eine solche Route einmal auf einer Karte oder einem Globus darstellen? Greifen Sie zu Google Earth. Nach dem Download und der Installation starten Sie das Programm. Gehen Sie zu Datei/Öffnen und wählen Sie hinter dem Feld «Dateiname» den Dateityp «Gps (*.gpx *.loc usw.)» aus. Navigieren Sie zur Datei, klicken Sie drauf und zaubern Sie diese mit einem Klick auf Öffnen auf den Bildschirm. Sofort wird sich der Globus vor Ihren Augen zum gewünschten Ort drehen und ein Stück in das Gebiet hereinzoomen.

Nebst «Google Earth» gibts auch Google Maps, das keine Installation, aber das Einrichten eines Google-Kontos erfordert, sofern Sie noch keines haben. Öffnen Sie Google Maps, klicken Sie oben links aufs «Hamburgermenü» (das mit den drei Strichen), öffnen Sie «Meine Orte», wechseln Sie zu «Karten» und klicken Sie unten auf «Karte erstellen». Bei Importieren ziehen Sie eine Ihrer GPX-Dateien ins Fenster oder greifen zu «Datei von meinem Computer auswählen». (PCtipp-Forum)