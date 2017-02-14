Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
14. Feb 2017
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

GPX-Dateien öffnen

Sie haben mit einer GPS-App oder einem GPS-Tracker eine Route aufgezeichnet. Womit öffnen und visualisieren Sie diese am PC?

Beispiel einer GPX-Datei

© Quelle: PCtipp.ch

Bergwanderer und Biker zeichnen ihre Routen gerne mit Hilfe von GPS-Trackern auf, sei das unter Nutzung einer App auf dem Smartphone, sei es mit einem separaten GPS-Gerät (etwa von Garmin). Die Routen lassen sich danach als GPX-Dateien (GPS Exchange) exportieren und beispielsweise mit anderen Nutzern teilen.

Lösung: GPX-Dateien sind grundsätzlich reine Textdateien, die Sie auch in einem simplen Texteditor wie Notepad öffnen können. Die Files enthalten Koordinaten, Höhenangaben sowie Zeitstempel und manchmal noch weitere Angaben. Der Zahlen- und Zeichensalat der Datei sieht zunächst wenig informativ aus.

Beispiel einer GPX-Datei

 © Quelle: PCtipp.ch

Möchten Sie eine solche Route einmal auf einer Karte oder einem Globus darstellen? Greifen Sie zu Google Earth. Nach dem Download und der Installation starten Sie das Programm. Gehen Sie zu Datei/Öffnen und wählen Sie hinter dem Feld «Dateiname» den Dateityp «Gps (*.gpx *.loc usw.)» aus. Navigieren Sie zur Datei, klicken Sie drauf und zaubern Sie diese mit einem Klick auf Öffnen auf den Bildschirm. Sofort wird sich der Globus vor Ihren Augen zum gewünschten Ort drehen und ein Stück in das Gebiet hereinzoomen. 

Nebst «Google Earth» gibts auch Google Maps, das keine Installation, aber das Einrichten eines Google-Kontos erfordert, sofern Sie noch keines haben. Öffnen Sie Google Maps, klicken Sie oben links aufs «Hamburgermenü» (das mit den drei Strichen), öffnen Sie «Meine Orte», wechseln Sie zu «Karten» und klicken Sie unten auf «Karte erstellen». Bei Importieren ziehen Sie eine Ihrer GPX-Dateien ins Fenster oder greifen zu «Datei von meinem Computer auswählen». (PCtipp-Forum)

Kommentare

Navigation Betriebssysteme Datenverwaltung Firmen Hardware Kummerkasten PC Software Zubehör Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare