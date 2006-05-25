Grafikprogramm Paint.NET: Mehrere Bilder auf einer Seite

Fügen Sie auf diese Art so viele Bilder ein, wie Sie möchten. Die Bilder liegen dann jedes auf einer neuen Ebene übereinander. Möchten Sie die Reihenfolge der Ebenen ändern, also ein Bild nach vorn holen oder ein anderes nach hinten verschieben, markieren Sie in der Toolbox "Ebenen" die Ebene/das Bild, die/das Sie verschieben wollen und klicken Sie auf den Pfeil nach unten oder nach oben. Um Text hinzuzufügen, wählen Sie das Textwerkzeug aus. [5m] Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Bild und geben Sie den Text ein. Auch der Text lässt sich wie die Bilder auf der Hintergrund-Fläche frei verschieben. [6m] Wenn Sie die Bilder und den Text arrangiert haben, speichern Sie die Datei als JPG ab und laden Sie auf die Homepage hoch.

Hinweis: Wenn Sie Ihr sorgfältig zusammengesetztes Bild als JPG speichern, gehen die einzelnen Ebenen verloren. Wollen Sie diese erhalten, z.B. um das Bild später noch bearbeiten zu können, müssen Sie das Bild zuerst im Paint.NET-Format PDN speichern und dann erst als JPG.