Greenshot-Tastenkombinationen reparieren

Irgendetwas auf Ihrem Windows-PC hat Ihre Screenshot-Tastenkombinationen durcheinander gebracht. Vielleicht wars das Windows-eigene Snipping Tool, das sich nach einem neulich verteilten Update plötzlich wieder in den Vordergrund drängelte. Dabei soll sich doch mit Drücken der PrintScreen- bzw. Druck-Taste bei Ihnen lieber das Greenshot-Tool um die Screenshots kümmern. So reparieren Sie es. Lesen Sie aber zuerst den Tipp, wie Sie die Tastenkombination des Snipping-Tools entfernen. Sonst funkt Ihnen dies drein.

Lösung: Nun sollte sich das direkt in Greenshot einstellen lassen. Klicken Sie unten rechts auf Ihrem Desktop aufs Winkelsymbol, um die im Infobereich untergebrachten Symbole anzuzeigen. Klicken Sie mit rechter Maustaste aufs Greenshot-Symbol und gehen Sie darin zu Einstellungen.