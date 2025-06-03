Grosse und kleine Geheimnisse in der Apple Passwort App

Notizblock als Notnagel

Ein dedizierter Passwortmanager verwaltet aber auch Software-Lizenzen, Kreditkarten und andere sensible Daten. In der Praxis stellt sich die Frage, wie realistisch eine Bedrohung ist, wenn eine Software-Lizenz nicht in einem Passwort-Safe weggesperrt wird.

Bei meinem eigenen Wechsel zu Passwörter habe ich deshalb Software-Lizenzen und andere Daten in den Notizblock ausgelagert. Jede Notiz kann auf Wunsch separat verschlüsselt werden, indem im Menü Ablage der Befehl Notiz sperren verwendet wird. Das funktioniert allerdings nicht mit Notizen, die mit ­anderen geteilt werden – oder denen ein ­Anhang beigefügt wurde, also zum Beispiel eine PDF-Datei. Wie stark das gewertet wird, ist wiederum eine Ermessenssache.

Synchronisieren & teilen

Geteilte Gruppe anlegen

Die gespeicherten Kennwörter,und OTPs werden wie bis anhin über iCloud mit allen anderen Geräten synchronisiert. Neu gesellen sich die «geteilten Gruppen» hinzu, um Passwörter zu teilen. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine Familiengruppe handeln, in der sich die Angaben zu den Streaming-Diensten befinden. In einer solchen Gruppe ist das Vertrauen essenziell, denn jedes Mitglied kann die geteilten Passwörter ändern oder löschen – und das wirkt sich sofort auf die ganze Gruppe aus.

Wählen Sie im Menü Ablage den Befehl Neue geteilte Gruppe, um eine solche zu erstellen. Geben Sie der Gruppe einen Namen, Bild 8 A, und klicken Sie auf die Schaltfläche Personen hinzufügen B. Die Empfänger müssen sowohl im Adressbuch vorhanden sein als auch mit den neuesten Versionen von macOS, iOS oder iPadOS arbeiten. Nachdem die Liste der Teilnehmer steht, klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen C, um die Einladung zu verschicken. Im nächsten Dialog erhalten Sie die Möglichkeit, die gewünschten Kennwörter zu ­dieser Gruppe hinzuzufügen.