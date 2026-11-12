Gut erkannt: OnDevice OCR Pro macht PDFs lesbar

Es klingt fast unmöglich, aber PDFs werden in Zukunft noch wichtiger: als universelle Basis für die lokale KI, die unsere Schreiben, Belege und vieles mehr durchsucht und interpretiert. Damit das reibungslos funktioniert, müssen die Texte in den PDFs für die Maschine les- und durchsuchbar sein. Bei PDFs, die direkt aus Word oder einer anderen Software erstellt werden, ist das automatisch gegeben.

Bei selber gescannten Dokumenten liegt der Fall anders. Die Texte bestehen nur aus Pixeln, die nicht ohne weiteres lesbar sind. Um das zu ändern, muss die Datei einer OCR-Behandlung unterzogen werden; danach liegen die maschinenlesbaren Texte auf einer unsichtbaren Ebene im PDF verkapselt.

Die App mit dem etwas sperrigen Namen OnDevice OCR Pro macht genau das: Sie interpretiert gescannte PDF-Dateien und legt die Texte innerhalb der Datei ab. An solchen Programmen herrscht kein Mangel – doch es gibt nur wenige Lösungen, die so zielgerichtet und mit einer einfachen Handhabung an die Aufgabe herantreten.

Selektive Erkennung

Die offensichtlichste Möglichkeit zur Texterkennung besteht darin, einen Stapel PDF-Dateien in das offene Fenster von OnDevice OCR Pro zu ziehen und die Erkennung mit einem Klick zu starten. Dabei werden PDFs ignoriert, die bereits eine Text­ebene enthalten. Doch auf Wunsch wird diese Ebene verworfen und neu erstellt, etwa dann, wenn ältere Dokumente damals nicht zufriedenstellend umgesetzt wurden.

Hotfolder und mehr

Wenn die Software zu einem integralen Teil der Arbeit werden soll, empfiehlt sich ein Hotfolder: Dieser Ordner wird überwacht und ruft OnDevice OCR Pro auf den Plan, sobald eine neue Datei hinzukommt. Ausserdem ist es möglich, PDF-Dateien im Finder mit der rechten Maustaste anzuklicken und im Kontextmenü unter Dienste den Scan zu starten. Oder im Finder wird eine Taste gedrückt, um die Dropzone einzublenden, in die die PDFs bewegt werden. Einer weiteren Automatisierung durch andere Apps steht ebenfalls nichts im Weg: Die PDFs werden auf Wunsch mit einem Finder-Tag bestückt, der sich für die Weiterverarbeitung oder für ausgeklügelte Filter hinzuziehen lässt.

Info: Der Download von OnDevice OCR Pro ist kostenlos und erfolgt im App Store unter go.pctipp.ch/3558. Die Verwendung ist unlimitiert, doch jedes PDF wird mit einem deutlichen Wasserzeichen versehen. Um dieses loszuwerden, wird ein einmaliger In-App-Kauf über 12 Franken fällig.