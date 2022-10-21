Harman Kardon Citation-Lautsprecher zurücksetzen – so gehts

Citation One und Citation 100

Die Taste für das Zurücksetzen finden Sie unten auf dem Gerät. Die RESET-Taste soll etwas über 5 Sekunden lang gedrückt werden. Der Lautsprecher wird automatisch neu gestartet.

Citation 300 und 500

Unten auf dem Lautsprecher, ganz rechts neben der Power- und Service-Taste finden Sie die RESET-Taste. Auch hier soll sie etwas mehr als 5 Sekunden gedrückt gehalten werden.

Citation Bar

Citation Bar kann über den Touchscreen und die Reset-Taste zurückgesetzt werden. Via Touchscreen gehen Sie zur Option Factory Reset. Alternativ halten Sie unten auf dem Lautsprecher die Reset-Taste etwas mehr als 5 Sekunden lang gedrückt.

Bei Fragen zu anderen Modellen finden Sie hier die Support-Webseite von Harman Kardon.