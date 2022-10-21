Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
21. Okt 2022
Lesedauer 2 Min.

Smart Home

Harman Kardon Citation-Lautsprecher zurücksetzen – so gehts

Möchten Sie den Lautsprecher verkaufen oder stockt er? So führen Sie einen Reset bei Citation-Geräten durch.

Der smarte Lautsprecher Citation 200

© (Quelle: Harman Kardon)

Vielleicht haben Sie einen Citation-Speaker, den Sie weiterverkaufen oder -verschenken wollen. Oder Sie möchten ihn aus anderem Grund zurücksetzen. Wir zeigen es für verschiedene Modelle.

Citation 200

Derzeit testet PCtipp einen Citation 200, deshalb werden wir es an diesem Beispiel anschauen. So stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her:

  1. Halten Sie oben auf dem Citation 200 die Taste mit dem Kreis und dem Minus-Zeichen (Lautstärke) für mehr als 10 Sekunden gedrückt.
  2. Beim Ausprobieren erklang ein kurzer Ton, dann können Sie loslassen.
  3. Sobald die Einstellungen wiederhergestellt sind, wird der Lautsprecher ausgeschaltet und neu gestartet.

  4. Dies kann ein paar Minuten dauern.

Obere Tasten des Harman Kardon Citation 200

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Citation One und Citation 100

Die Taste für das Zurücksetzen finden Sie unten auf dem Gerät. Die RESET-Taste soll etwas über 5 Sekunden lang gedrückt werden. Der Lautsprecher wird automatisch neu gestartet.

Citation 300 und 500

Unten auf dem Lautsprecher, ganz rechts neben der Power- und Service-Taste finden Sie die RESET-Taste. Auch hier soll sie etwas mehr als 5 Sekunden gedrückt gehalten werden.

Citation Bar

Citation Bar kann über den Touchscreen und die Reset-Taste zurückgesetzt werden. Via Touchscreen gehen Sie zur Option Factory Reset. Alternativ halten Sie unten auf dem Lautsprecher die Reset-Taste etwas mehr als 5 Sekunden lang gedrückt.

Bei Fragen zu anderen Modellen finden Sie hier die Support-Webseite von Harman Kardon.

Inhalt

Kommentare

Smart Home Audio KI & Trends Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare