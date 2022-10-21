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Harman Kardon Citation-Lautsprecher zurücksetzen – so gehts
Vielleicht haben Sie einen Citation-Speaker, den Sie weiterverkaufen oder -verschenken wollen. Oder Sie möchten ihn aus anderem Grund zurücksetzen. Wir zeigen es für verschiedene Modelle.
Citation 200
Derzeit testet PCtipp einen Citation 200, deshalb werden wir es an diesem Beispiel anschauen. So stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her:
- Halten Sie oben auf dem Citation 200 die Taste mit dem Kreis und dem Minus-Zeichen (Lautstärke) für mehr als 10 Sekunden gedrückt.
- Beim Ausprobieren erklang ein kurzer Ton, dann können Sie loslassen.
- Sobald die Einstellungen wiederhergestellt sind, wird der Lautsprecher ausgeschaltet und neu gestartet.
- Dies kann ein paar Minuten dauern.
Citation One und Citation 100
Die Taste für das Zurücksetzen finden Sie unten auf dem Gerät. Die RESET-Taste soll etwas über 5 Sekunden lang gedrückt werden. Der Lautsprecher wird automatisch neu gestartet.
Citation 300 und 500
Unten auf dem Lautsprecher, ganz rechts neben der Power- und Service-Taste finden Sie die RESET-Taste. Auch hier soll sie etwas mehr als 5 Sekunden gedrückt gehalten werden.
Citation Bar
Citation Bar kann über den Touchscreen und die Reset-Taste zurückgesetzt werden. Via Touchscreen gehen Sie zur Option Factory Reset. Alternativ halten Sie unten auf dem Lautsprecher die Reset-Taste etwas mehr als 5 Sekunden lang gedrückt.
Bei Fragen zu anderen Modellen finden Sie hier die Support-Webseite von Harman Kardon.
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