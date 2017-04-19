Hartnäckige Schädlinge loswerden mit dem Norton Power Eraser

Virenscanner sollten das Eindringen von Schädlingen überhaupt erst verhindern. Das klappt aber leider nicht immer. Sicherheitsexperten raten dazu, ein kompromittiertes System neu aufzusetzen. Dies wäre eigentlich der vernünftigste Tipp, denn Sie wissen nie, welche weiteren Programme von einem Schädling eingeschleust wurden und was diese im System vielleicht sonst alles verändert haben.

Eine Neuinstallation inklusive Formatieren der Festplatte ist aber nicht immer möglich. Darum gibt es Werkzeuge, die zumindest versuchen, besonders hartnäckige Schädlinge aus dem System zu entfernen. Der Norton Power Eraser (NPE) ist einer davon. Er wird auch von der «Melde- und Analysestelle Informationssicherung des Bundes» (Melani) empfohlen.

So gehts

Wichtig: Norton informiert in den Programmangaben darüber, dass der Power Eraser ein relativ aggressives Tool sei. Es kann passieren, dass es auch erwünschte Programme tangiert und dass Sie jene danach neu installieren müssen. Es gibt aber eine Liste der allfälligen Änderungen, die Sie durchsehen können. Ausserdem lassen sich Änderungen auch rückgängig machen.

Wir haben die Benutzung des Tools auf einem Testrechner durchgespielt. Es handelt sich um ein System mit Windows 10 64 Bit, auf dem das Antivirenprogramm eines anderen Herstellers (F-Secure) installiert ist. Die beiden sind einander zu keinem Zeitpunkt in die Quere gekommen. Gut so!

Schritt 1: Laden Sie den Norton Power Eraser herunter und doppelklicken Sie die Datei. Bestätigen Sie die Rückfrage der Windows-Benutzerkontensteuerung mit Ja und klicken Sie beim Lizenzvertrag auf Akzeptieren. Das Programm benötigt keine eigentliche Installation. Oben rechts finden Sie darin einen Hilfe-Link, in dem Sie die Norton-eigene Anleitung zum Tool anschauen können. Die wesentlichen Punkte stehen aber auch hier gleich nachfolgend im Artikel.

Schritt 2: Schliessen Sie sicherheitshalber alle anderen Programme und speichern Sie gegebenenfalls geöffnete Dateien. Klicken Sie nun im Norton Power Eraser auf Scan auf Risiken.