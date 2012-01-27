Hartnäckigen Ordner löschen

Lösung: Hier haben Sie es wohl mit einem Ordner zu tun, den Windows während des Windows-Updates selbst erstellt. Windows sucht sich dazu einfach jenes Laufwerk aus, das während des Updates über den meisten freien Platz verfügt. Dort deponiert Windows einige zu installierende Dateien, beispielsweise für die Installation der .NET-Updates. Der Ordnername besteht aus zufällig gewählten Zeichen. Dass Sie den Ordner - auch mit Administratorrechten - nicht löschen können, liegt nur daran, dass Ihnen dieser Ordner gar nicht gehört. Der Besitzer des Ordners ist nämlich Windows selbst.

Aber Sie können den Besitz übernehmen, um den Ordner zu löschen. Das hat keine besonderen Auswirkungen auf Ihr System. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und öffnen die Eigenschaften. Im Register Sicherheit klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert und wechseln zu Besitzer.