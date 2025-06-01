Have I been pwned?

Schon gewusst, dass Sie innert weniger Sekunden prüfen können, ob Ihr Mail-Konto gehackt wurde? Surfen Sie einfach auch die Webseite haveibeenpwned.com, tippen Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken auf den Button pwned? Falls die Mailadresse gehackt wurde, erscheint die Seite auf rot. Unten sehen Sie, in welchem Jahr das war und z.B. dass Adobe-Konten gehackt wurden (2013). Falls Sie Ihr Passwort seither nicht geändert haben, sollten Sie dies rasch nachholen.