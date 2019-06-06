HEIC-Fotos vom iPhone auf dem Windows-PC öffnen

Installieren Sie noch das kostenlose Programm IrfanView unter Windows 10, geht jedoch auch das: Öffnen Sie eine HEIC-Datei in IrfanView, benutzen Sie Datei/Speichern unter und wählen Sie den Dateityp JPG. Geht es um mehr als nur ein, zwei Bilder, greifen Sie in IrfanView zur Stapelverarbeitung. Das funktioniert grundsätzlich noch gleich wie damals. Achten Sie einfach darauf, dass Sie die Bildqualität beibehalten, JPG als Zielformat einstellen und einen gültigen Zielordner wählen. IrfanView ist auch für andere Aufgaben sehr nützlich, darum ist das sowieso eine gute Ergänzung für Ihren Software-Zoo.

In Windows 7 wirds etwas schwieriger. IrfanView kann unter Windows 10 HEIC-Dateien nur verarbeiten, weil das neuere Windows den Dateityp inzwischen kennt. Unter Windows 7 klappt das nicht.

Hier hilft aber ein anderes kostenloses Werkzeug, der iMazing HEIC Converter. Laden Sie den Converter «für PC» herunter. Das Newsletter-Fenster können Sie bei Bedarf übers kleine X in der oberen linken Ecke wegklicken; die Datei wird trotzdem heruntergeladen. Doppelklicken Sie die Datei, bestätigen Sie die Rückfrage der Benutzerkontensteuerung und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen (I accept the agreement). Klicken Sie ein paarmal auf Next und auf Install, wird die Anwendung installiert. Klicken Sie auf Finish.

Der Rest ist kinderleicht: Ziehen Sie am besten gerade einen Stapel an HEIC-Bildern per Maus ins Converter-Fenster. Wählen Sie das Zielformat (bei Fotos: am besten JPEG) und klicken Sie auf Convert. Sie werden nach einem Zielordner gefragt. Da die neuen Bilder eine andere Datei-Endung (.jpg) als die Ursprungsbilder (.heic) haben, können Sie auch denselben Ordner angeben. Aufgepasst: die JPEG-Dateien werden grösser; sie belegen nach dem Unwandeln meistens ungefähr den doppelten Speicherplatz. Planen Sie dies mit ein, falls Ihr Festplattenplatz knapp ist!