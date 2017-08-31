Hilfe! Mein Facebook-Konto verschickt selbständig Einladungen

Es gibt manchmal schon komische Phänomene auf Facebook. Aber meist gibt es darauf eine Erklärung. Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, wie es passieren kann, dass eine unbekannte Person eine Freundschaftsanfrage auf dem sozialen Netzwerk akzeptiert, die Sie gar nie verschickt haben. Die Ursache sind meistens Anwendungen oder Browsererweiterungen.

Auf der Suche nach den Verdächtigen

In der Vergangenheit gab es schon öfters Facebook-Apps, die sich im Namen der eingeklinkten Benutzer so alles Mögliche genehmigen, unter anderem auch Freundschaftsanfragen. Facebook selber kann man leider nicht in die Pflicht nehmen. Das Netzwerk wird die Schuld immer beim Anwender suchen. Auf jeden Fall kann es nicht schaden, einmal die App-Einstellungen https://www.facebook.com/settings?tab=applications auf Facebook zu überprüfen. War da irgendwann ein komisches Onlinespiel zweifelhafter Herkunft? Braucht es die Wettbewerbserweiterung des Bierwettbewerbs von 2012 noch? Unter der Rubrik «Apps, Webseiten und Plugins» können Sie die alten Verdächtigen über die Bearbeiten-Schaltfläche rausschmeissen.