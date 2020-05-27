Hilfe, Outlook meldet «nicht lizenziertes Produkt»!

Wenn Unternehmen Office bzw. Microsoft 365 lizenzieren, können die Mitarbeitenden in der Regel dieselbe Office-Lizenz auch zuhause benutzen. Gerade während einer Zeit, in der vermehrt im Home-Office gearbeitet wird, ist die heimische Nutzung der geschäftlichen Office-Lizenz hochgradig willkommen; immerhin kann man damit auch gleich die gemeinsame Teams-Plattform für die Teamsitzungen und für sonstige Kommunikation verwenden sowie den grossen OneDrive-Speicher nutzen, der Ihre Daten zwischen Privat- und Geschäftsbüro synchronisiert.

Aber nun gehts für viele vom Heim- wieder zurück ins «normale» Büro. Da kann es passieren, dass Outlook aus unerklärlichen Gründen glaubt, es sei ein nicht lizenziertes Produkt.

Lösung: In den meisten Fällen brauchen Sie sich bloss wieder einzuloggen. Öffnen Sie hierfür aber nicht Outlook, sondern Word. Outlook sollten Sie vorübergehend ganz schliessen.