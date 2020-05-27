Office-Lizenz
Hilfe, Outlook meldet «nicht lizenziertes Produkt»!
Wenn Unternehmen Office bzw. Microsoft 365 lizenzieren, können die Mitarbeitenden in der Regel dieselbe Office-Lizenz auch zuhause benutzen. Gerade während einer Zeit, in der vermehrt im Home-Office gearbeitet wird, ist die heimische Nutzung der geschäftlichen Office-Lizenz hochgradig willkommen; immerhin kann man damit auch gleich die gemeinsame Teams-Plattform für die Teamsitzungen und für sonstige Kommunikation verwenden sowie den grossen OneDrive-Speicher nutzen, der Ihre Daten zwischen Privat- und Geschäftsbüro synchronisiert.
Aber nun gehts für viele vom Heim- wieder zurück ins «normale» Büro. Da kann es passieren, dass Outlook aus unerklärlichen Gründen glaubt, es sei ein nicht lizenziertes Produkt.
Lösung: In den meisten Fällen brauchen Sie sich bloss wieder einzuloggen. Öffnen Sie hierfür aber nicht Outlook, sondern Word. Outlook sollten Sie vorübergehend ganz schliessen.
Klicken Sie in der Titelleiste von Word auf Anmelden und loggen Sie sich mit Ihrem Office-Login ein. Falls Sie hier noch als eingeloggt erscheinen, gehts zu Abmelden, anschliessend benutzen Sie wieder Anmelden. Jetzt sollte auch Outlook wieder zufrieden sein.
Falls sich das Problem so nicht beheben lässt, versuchen Sie es einmal mit einer Office-Reparatur.
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