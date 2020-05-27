Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
27. Mai 2020
Lesedauer 2 Min.

Office-Lizenz

Hilfe, Outlook meldet «nicht lizenziertes Produkt»!

Nach der Rückkehr vom Home- ins sonstige Office überfällt Outlook Sie vielleicht mit einer schlechten Nachricht: Es findet, es sei ein «nicht lizenziertes Produkt»

Was ist denn nun wieder los, Outlook?

© (Quelle: PCtipp.ch)

Wenn Unternehmen Office bzw. Microsoft 365 lizenzieren, können die Mitarbeitenden in der Regel dieselbe Office-Lizenz auch zuhause benutzen. Gerade während einer Zeit, in der vermehrt im Home-Office gearbeitet wird, ist die heimische Nutzung der geschäftlichen Office-Lizenz hochgradig willkommen; immerhin kann man damit auch gleich die gemeinsame Teams-Plattform für die Teamsitzungen und für sonstige Kommunikation verwenden sowie den grossen OneDrive-Speicher nutzen, der Ihre Daten zwischen Privat- und Geschäftsbüro synchronisiert.

Aber nun gehts für viele vom Heim- wieder zurück ins «normale» Büro. Da kann es passieren, dass Outlook aus unerklärlichen Gründen glaubt, es sei ein nicht lizenziertes Produkt.

Lösung: In den meisten Fällen brauchen Sie sich bloss wieder einzuloggen. Öffnen Sie hierfür aber nicht Outlook, sondern Word. Outlook sollten Sie vorübergehend ganz schliessen.

Oben im Titelbalken finden Sie den Anmeldeknopf

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie in der Titelleiste von Word auf Anmelden und loggen Sie sich mit Ihrem Office-Login ein. Falls Sie hier noch als eingeloggt erscheinen, gehts zu Abmelden, anschliessend benutzen Sie wieder Anmelden. Jetzt sollte auch Outlook wieder zufrieden sein.

Falls sich das Problem so nicht beheben lässt, versuchen Sie es einmal mit einer Office-Reparatur.

Kommentare

Microsoft Office Microsoft Microsoft Office Outlook Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare